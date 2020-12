Arriva il bacio tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi (VIDEO)

2 Grande Fratello Vip: scatta il bacio tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Santo Stefano “friccicarello” al Grande Fratello Vip: è scattato il bacio tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Dopo giorni di dubbi e incertezze, finalmente tra i “Prelemi” è arrivato il bacio. C’è da dire, però, che non è stato spontaneo. Il Grande Fratello Vip, infatti, ha organizzato una gara di baci tra i ragazzi per ravvivare le feste.

Alla partenza di una sirena, gli inquilini, divisi in coppie, si sarebbero dovuti baciare sotto al vischio. Tra i vari baci c’è stato quello di Pierpaolo e Tommaso, di Mario e Andrea Zelletta, di Dayane con Tommaso e altri. Tuttavia ad attirare maggiormente l’attenzione è stato quello tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Allo scattare della sirena, i due si sono lasciati andare a un bel bacio.

Il bacio tra Giulia e Pierpaolo#GFVIP pic.twitter.com/ceqJDu2ux3 — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 26, 2020

Il 2º bacio tra Giulia e Pierpaolo (ma anche il bacio tra Giacomo e Mario)#GFVIP pic.twitter.com/gNhMnEV5CJ — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 26, 2020

Inutile dire che quanto successo, anche se per gioco, ha scatenato gli inquilini della casa, che hanno incoraggiato la coppia. Tutti si aspettavano che tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi il bacio ci sarebbe stato a Capodanno, invece questa challenge inaspettata del Grande Fratello Vip ha ribaltato le carte in tavola. Il web è esploso e, senza dubbio, di questo se ne parlerà in puntata.