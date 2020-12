1 Sulla casa del GF Vip 5 arriva un aereo per Pierpaolo Pretelli firmato da Elisabetta Gregroraci. Giulio, fratello dell’ex Velino, svela la verità

Giornata decisamente intensa questa per Pierpaolo Pretelli. Come sappiamo dopo l’uscita dalla casa di Elisabetta Gregoraci, l’ex Velino di Striscia La Notizia si è particolarmente avvicinato a Giulia Salemi, e in molti hanno ipotizzato che tra i due ci fosse del tenero. Nel mentre la conduttrice e il modello hanno anche avuto modo di avere un confronto, durante il quale hanno deciso di restare soltanto amici, mettendo dunque a tacere una volta per tutte le voci in merito ad un’eventuale relazione. Questa mattina però è accaduto qualcosa che ha spiazzato non solo Pretelli, ma anche il pubblico ed il web. Inaspettatamente infatti sulla casa del Grande Fratello Vip 5 è passato un aereo per Pierpaolo, firmato, apparentemente, proprio da Elisabetta. Questo il messaggio per il gieffino:

“Pierpa vola solo. HXmas. Greg”.

A quel punto Pierpaolo Pretelli, rimasto spiazzato, ha immaginato che l’aereo venisse proprio da parte di Elisabetta Gregoraci. Il modello ha dunque pensato che la conduttrice lo stesse avvertendo di lasciar perdere in qualche modo la Salemi. Tuttavia a svelare la verità è stato nientemeno che Giulio, fratello dell’ex Velino, che ha fatto chiarezza sulla situazione. Rispondendo alle domande dei fan su Instagram, il giovane Pretelli ha smentito l’accaduto, svelando come ad inviare l’aereo siano stati i fan dei Gregorelli, che ancora sperano in un riavvicinamento tra Pierpaolo ed Elisabetta. Queste le parole di Giulio in merito:

“L’aereo per Pier? Sono stati i fan dei Gregorelli a mandarlo”.

Pare dunque che non sia stata Elisabetta Gregoraci ad inviare l’aereo a Pierpaolo Pretelli! Nel mentre la conduttrice non ha ancora commentato l’accaduto, ma non è escluso che nelle prossime ore intervenga sulla questione. Intanto il modello solo qualche ora fa si è scambiato alcune confessioni con Giulia Salemi. Rivediamo le loro parole.