2 Grande Fratello Vip: il dettaglio bollente di Pierpaolo Pretelli

Il bacio tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi continua a far parlare al Grande Fratello Vip. Nella scorsa notte i due si sono lasciati andare a momenti di tenerezza nella piscina. Dopo giorni in cui la coppia sembrava essere molto indecisa, alla fine Pierpaolo e Giulia hanno fatto cadere le proprie paure. I due si sono baciati più volte e si sono coccolati a lungo.

Un dettaglio, però, è subito risaltato sul web. Dopo diverso tempo passato in vasca, Pretelli e la Salemi hanno poi deciso di uscire. Prima Giulia, poi Pierpaolo si sono recati a prendere l’accappatoio. Proprio nel momento in cui è toccato a Pretelli salire le scalette, un particolare di felicità nel costume di Pierpaolo ha mandato in subbuglio i social.

Ovviamente Pierpaolo Pretelli ha fatto finta di nulla, così come Giulia Salemi. L’ironia sul web però non è mancata, così come succede in queste situazioni bollenti. Tuttavia non sono mancati quelli che hanno compreso la situazione, visto che più di 3 mesi nella casa sono tanti e certe “reazioni” non sono nulla di scandaloso.