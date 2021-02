Nelle ultime settimane come sappiamo il pubblico del Grande Fratello Vip 5 si è appassionato alla storia d’amore nata tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che ha emozionato i telespettatori. I due si sono infatti dichiarati innamorati e desiderosi di iniziare una vita insieme dopo la fine del programma. Nel mentre però qualche giorno fa l’influencer è stata eliminata dal gioco ed ha così dovuto lasciare la casa e Pierpaolo, promettendo però di aspettarlo. Qualche ora fa tuttavia Pretelli è stato preso dal panico, dopo aver fatto un brutto sogno proprio sulla Salemi. L’ex Velino ha infatti sognato che Giulia stava con un altro. Queste le sue parole in merito:

Nonostante questo brutto sogno però, Pierpaolo Pretelli può dormire tranquillo. Solo ieri infatti, nel corso di un’ospitata a Verissimo, Giulia Salemi ha speso delle bellissime parole per il suo compagno, affermando:

“Pierpaolo mi manca tantissimo e non vedo l’ora di viverlo, certo spero più in là possibile, però tra noi è stato tutto inaspettato. Sono entrata super single con l’idea di rimanerci, non mi innamoravo da tanto tempo, però questa è la vita. È stato tutto naturale, niente di premeditato, nato giorno per giorno. Eravamo sulla stessa lunghezza d’onda, ci apprezzavamo, ci percepivamo. Giorno dopo giorno è successo. Ad oggi ho imparato che non c’è cosa più bella del poter ridere col proprio partner. Dell’essere se stessi completamente. Lui ha fatto così con me e io con lui. I giorni con lui volavano, i momenti, i secondi, non mi è mai successo così tanto di avere un tale feeling e una tale chimica con una persona che poi è quella che io ho con i miei amici più stretti”.