Maurizio Costanzo difende Pierpaolo dalle critiche

Domenica In e Mara Venier in queste ultime settimane hanno accolto nel cast della trasmissione Pierpaolo Pretelli. Il fidanzato di Giulia Salemi dopo aver conquistato il pubblico di Canale 5 al GF Vip è pronto a fare lo stesso in Rai, dove ha già preso parte a Tale e Quale Show (torneo compreso).

Qualcuno, però, non ha mancato occasione di sollevare una polemica e una battuta di Pierpaolo Pretelli su Mara Venier sembra aver infastidito qualcuno. Una lettrice ha trovato volgare e inappropriata una frase pronunciata dall’ex velino di Striscia La Notizia e nella rubrica di Nuovo TV, curata da Maurizio Costanzo, ha mostrato il suo disappunto:

“(…) Vuole sapere come ha esordito Pierpaolo Pretelli, nuovo volto di Domenica In, durante le ultime puntate? Ha abbracciato la Venier, lodando i suoi grandi airbag, ovviamente per sottolineare le forme generose della conduttrice. Possibile che la gente non abbia ormai alcun senso del pudore? Mi aspetto che una frase simile possa essere detta al Grande Fratello Vip, certo non in una trasmissione di Rai 1, rivolgendosi a una signora di 71 anni. Per me è assolutamente inaccettabile. Lei che ne pensa?”

Questo il pensiero della lettrice su Pierpaolo Pretelli, che non ha trovato per nulla d’accordo Maurizio Costanzo. Il presentatore, infatti, ha preso le difese del ragazzo: “Suvvia. Non credo che Pierpaolo abbia detto nulla di così scandaloso. La sua è stata certamente un’uscita poco elegante, diciamo che avrebbe potuto evitarla, ma non la trovo offensiva. Pretelli è giovane, spontaneo, dal carattere verace. Penso che gli sia venuta istintivamente una battuta. Magari infelice, come dicevamo prima, ma sempre una battuta e non certo una mancanza di rispetto”.

