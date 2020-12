1 Secondo un retroscena inedito, Pierpaolo Pretelli sarebbe dovuto essere una riserva del Grande Fratello Vip 5 e non un concorrente ufficiale

Senza dubbio uno dei concorrenti più amati di questo Grande Fratello Vip 5 è Pierpaolo Pretelli. Nelle ultime settimane infatti il pubblico si è molto affezionato all’ex Velino di Striscia La Notizia, che ha avuto modo di mostrare la parte più dolce di sé. Nel mentre il modello è stato anche al centro dell’attenzione per via del flirt con Elisabetta Gregoraci, che per mesi ha fatto discutere il web. Tuttavia attualmente pare che i due abbiano deciso di rimanere soltanto amici, e proprio nel corso dell’ultima diretta del reality Pierpaolo ha avuto un ennesimo confronto con la conduttrice, durante il quale hanno chiarito le tensioni rimaste in sospeso.

Come se non bastasse in queste ore ha iniziato a girare sul web un retroscena inedito proprio su Pierpaolo Pretelli, legato alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5. A parlare è Gabriele Parpiglia, ex autore del programma, che sui social ha raccontato come in realtà l’ex Velino fosse stato inizialmente scelto come una semplice riserva. Al suo posto infatti sarebbe dovuto entrare in casa Simone Susinna, che tuttavia all’ultimo momento ha rifiutato di prendere parte alla trasmissione. Ecco quanto scrive Parpiglia in merito.

“Il GF Vip è quel programma dove un concorrente (Pierpaolo Pretelli) era riserva (al suo posto c’era Simone Susinna che ha rifiutato) e poi diventa protagonista – fantasma. Sappiatelo. Ricordate che la prima edizione l’ha vinta Alessia Macari (simpaticissima) ma anonima”.

Nonostante dunque inizialmente fosse stato scelto solo come riserva, Pierpaolo Pretelli ha conquistato il cuore di gran parte del pubblico, e senza dubbio sono già in molti a vederlo come ipotetico vincitore del Grande Fratello Vip 5. Cosa accadrà nelle prossime settimane durante il suo percorso in casa? Non resta che attendere per scoprirlo.