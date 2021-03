1 Elisabetta replica ad una fanpage di Pierpaolo Pretelli

Sono passati mesi ormai da quando Pierpaolo Pretelli corteggiava Elisabetta Gregoraci, facendo emozionare tutto il pubblico di Canale 5. Tuttavia come sappiamo, grazie anche ai continui rifiuti della conduttrice, a poco a poco l’interesse è scemato, è l’ex Velino si è così legato a Giulia Salemi, iniziando con lei una bellissima storia d’amore. Qualche ora fa così, nel corso di un’ospitata a Casa Chi, Pierpaolo è tornato a parlare di Elisabetta. Durante la chiacchierata Pretelli ha fatto intendere di sapere che la Gregoraci ha in realtà un uomo misterioso, come in molti sul web hanno sempre ipotizzato, e per questo motivo continuava a respingerlo nella casa del Grande Fratello Vip 5. A quel punti ad intervenire sui social è stata una fanpage proprio di Pierpaolo, che ha fatto un duro attacco al modello, prendendo le parti della Gregoraci. Questo il commento che non è passato inosservato:

“Pierpaolo che dice che fuori ha avuto la conferma che Eli avesse un uomo, io mi domando: chi ti ha fatto vedere ste cose? E chi ti ha riempito la testa? Io in tre mesi fuori la casa ho visto sempre Elisabetta sola con Nathan, che forse aspettava una cena e qualcuno che uscisse. Pierpaolo quando capirai di cosa stai perdendo sarà troppo tardi. L’orgoglio non porta da nessuna parte”.

A quel punto a replicare alla fanpage di Pierpaolo Pretelli è stata la stessa Elisabetta Gregoraci, che ha così smentito le parole dell’ex Velino, ammettendo di non avere nessun uomo al momento nella sua vita:

“Se lo dice lui. Io penserei alla sua vita privata privata, alla ma ci penso io. Il giorno che arriverà un uomo sarò la prima ad urlarlo”.

Cosa accadrà dunque tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci? Tra i due ci sarà un chiarimento? Non resta che attendere per scoprirlo.