Pierpaolo Pretelli si prende il Festival! Non solo inviato de La Vita in Diretta, ma avrà anche un altro ruolo

Sanremo

Andrea Sanna | 3 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Non solo inviato de La Vita in Diretta, Pierpaolo Pretelli al Festival avrà anche un altro importante ruolo: ecco quale!

Pierpaolo Pretelli al Festival: il nuovo ruolo

Ormai è ufficiale! Sarà un Festival di Sanremo da sogno per Pierpaolo Pretelli. Per la 74esima edizione della manifestazione canora, infatti, sarà presente in una duplice veste. Non solo quella di inviato per La Vita in Diretta, ma lo vedremo anche come presentatore della festa serale in Piazza Colombo. Dove, per intenderci, si terranno i vari concerti con alcuni artisti in collegamento dal Teatro Ariston.

Per prima cosa quindi Pierpaolo Pretelli lo vedremo in veste di inviato del programma di Rai 1. Ci saranno dei collegamenti con il padrone di casa, Alberto Matano a partire dal 5 febbraio alle 17:05. Un modo come un altro per coinvolgere anche i telespettatori e fargli vivere da vicino l’atmosfera della Città dei Fiori.

Sarà il trait d’union tra i volti della 74esima edizione del Festival della canzone italiana e l’affezionato pubblico. Dunque il compito di Pierpaolo Pretelli sarà quello di andare alla scoperta dei vari protagonisti di queste giornate, cercando di captarne l’umore ma anche il sentiment. Pretelli cercherà anche di coinvolgere il pubblico presente per le strade, improvvisando gag e coinvolgendo tutti a fare improbabili pronostici.

Ma come detto Pierpaolo Pretelli condurrà anche le cinque serate in Piazza Colombo. Qui si terranno i concerti di: Lazza, Rosa Chemical, Paola e Chiara, Arisa e Tananai, in collegamento con il Teatro Ariston. Da martedì 6 febbraio a sabato 10 febbraio, a partire dalle ore 21:00, insieme al maestro Agostino Penna, nel ruolo di conduttore accompagnerà e intratterrà il pubblico presente in piazza. Pierpaolo però per intrattenere il pubblico si esibirà con alcune imitazioni, ma anche interpretando dei brani.

Insomma Pierpaolo Pretelli ha realizzato uno dei suoi più grandi sogni! Tra i volti televisivi più amati, grazie ai programmi di successo a cui ha preso parte, oggi è conduttore e performer. Adesso a lui il compito di illuminare il Festival con questa bella novità!