1 La frecciatina di Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli in queste ore ha deciso di intervenire sui social. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, reality in cui si è classificato secondo alle spalle di Tommaso Zorzi, ha lanciato una frecciatina su Twitter nella giornata di oggi. Il bel modello, senza fare nomi (bisogna precisarlo) ha scritto quanto segue sul suo proprio account ufficiale:

“Parla degli altri chi non ha nulla da raccontare di sé”. Una frase piuttosto diretta quella di Pierpaolo, che ha trovato d’accordo i suoi fan, i quali sembrano aver capito subito a cosa fosse riferito questo suo sfogo.

Il post di Pierpaolo Pretelli

Alcuni utenti del web hanno ipotizzato che questa frecciatina sia indirizzata a Cecilia Rodriguez e Tommaso Zorzi, dopo l’intervento della fidanzata di Ignazio Moser a Il Punto Z. Sebbene Cecilia (anche per parte di Ignazio) conservi una bella amicizia con Pierpaolo Pretelli, ieri sera ad una domanda diretta di Tommaso Zorzi su Giulia Salemi ha detto quanto segue:

“Io Giulia l’ho conosciuta qualche anno fa per dei lavori che abbiamo fatto insieme. La verità è che all’inizio tutto bene poi, non perché si è fidanzata con Francesco Monte, però una che ti dice ‘amica, amica’ poteva fare una telefonata…sono cose che si fanno. Ma non è stato tanto questo il problema, il problema è che ho visto una ragazza che in quel momento prima aveva una mezza storia con mio fratello, poi sua mamma ha detto qualcosa a Iannone. Ho fatto 1+1, non abbiamo mai litigato ma abbiamo smesso di seguici per questo motivo, ma per la verità non è successo niente di che. Amiche non siamo, ci conosciamo, siamo colleghe“.

Che siano state queste parole ad infastidire Pierpaolo Pretelli? Non ci è dato saperlo, anche se alcuni utenti del web hanno fatto questa ipotesi, cogliendo una frecciatina proprio a Cecilia e Tommaso. I fan dei Prelemi in pochi minuti hanno anche mandato in tendenza l’hashtag “Più donne come Giulia”, per esprimere ampio sostegno a Giulia. Vedremo se Pierpaolo farà o meno chiarezza sul suo post e se la Salemi avrà voglia di intervenire. Ma le notizie non sono finite qui…