1 Secondo alcune segnalazioni del web, Pierpaolo Pretelli sarebbe stato messo in guardia da Cristiano Malgiolgio da alcune fan al di fuori della casa del GF Vip

Senza dubbio uno dei protagonisti più amati di questo Grande Fratello Vip 5 è Pierpaolo Pretelli. Dopo aver fatto discutere per via del suo rapporto con Elisabetta Gregoraci, che ormai sembrerebbe essere giunto al capolinea, l’ex Velino adesso si sta godendo a pieno la sua avventura nella casa. Negli ultimi giorni come sappiamo il modello si è particolarmente avvicinato a Cristiano Malgioglio, che da poco ha fatto il suo ingresso all’interno del reality. Tuttavia proprio nel corso l’ultima diretta del programma, il cantautore ha nominato Pretelli, pur affermando di volergli molto bene.

Nelle ultime ore però pare sia accaduto qualcosa che ha fatto discutere il web! Stando ad alcune segnalazioni di alcuni utenti su Twitter, sembrerebbe che alcune fan di Pierpaolo questa mattina si siano recate fuori le mura della casa del Grande Fratello Vip 5. Sempre stando a quello che si legge sul noto social, pare che le persone in questione abbiano messo in guardia Pierpaolo, urlando, proprio da Malgioglio!

Questi alcuni dei commenti sull’accaduto:

Non ti fidare di Malgioglio hanno urlato amo. Però ovviamente hanno censurato — Principino delle vipere.🐍 (@nelnomedeltrash) December 13, 2020

Lui amo credo ma hanno censurato quindi non si è vista là reazione. Però prima le hanno urlato anche “eli ti aspetta fuori” poi “pier non hai capito un cazzo” lui li ha risposto un po’ duro con “HO CAPITO TUTTO” — Principino delle vipere.🐍 (@nelnomedeltrash) December 13, 2020

Pur non essendoci video del momento, gli utenti di Twitter sembrerebbero essere certi dell’accaduto. Pare dunque che le fan di Pierpaolo Pretelli l’abbiano voluto mettere in guardia da Cristiano Malgioglio. Cosa accadrà dunque a questo punto? I due continueranno ad essere amici oppure il loro rapporto potrebbe incrinarsi? Non resta che attendere per scoprirlo.