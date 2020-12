1 Al GF Vip Pierpaolo Pretelli dopo lo scontro con Elisabetta Gregoraci, torna a parlare di lei

Il profondo legame nato nella Casa del GF Vip tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci ha fatto piuttosto discutere. L’ex velino di Striscia, con il passare delle settimane ha ammesso a sé stesso, ma anche alla conduttrice, di provare qualcosa per lei. C’è da dire, però, che la Gregoraci ha sempre frenato sul loro rapporto e ha preferito restargli semplicemente amica.

Nonostante nell’ultima puntata di venerdì i due abbiano avuto un confronto a distanza, con la Gregoraci che si è detta delusa da Pierpaolo, restano ancora dei punti interrogativi. Samantha de Grenet, una delle ultime arrivate, si è trovata a chiacchierare in giardino con Pierpaolo Pretelli e altri vipponi. Da telespettatrice lei ha vissuto da fuori questa storia e ora ha approfittato del momento per capire qualcosa in più: “Innamorarsi magari è una parola grossa, anche perché qui si vive tutto in modo amplificato, ma io devo farti una domanda. Oggi se ti devi dire la verità, se devi dire la verità a Pierpaolo, cosa provi per questa ragazza?”.

E ancora Pierpaolo Pretelli ha aggiunto:

“Io l’ho detto. Fino a che lei è stata qui, da parte mia, non ci sarebbe stato più un passo in avanti verso di lei. E no, non è per una questione di orgoglio, ma perché si è spento quel qualcosa. Lei non è mai stata chiara. Quindi finché non mi sono svegliato io un po’, per me era un continuo provare, nella speranza di ricevere anche. Nel momento in cui però ho capito, mi sono detto ‘basta!’. Così c’è stato un distacco e ti parlo di un mese fa” – ha proseguito Pierpaolo Pretelli.

Il modello non è parso per nulla titubante, anzi, piuttosto sicuro dei suoi pensieri riguardo il legame nato con Elisabetta Gregoraci. Perpaolo oggi sembra aver preso piena consapevolezza di non riuscire ad avere qualcosa in più da lei.

Continua…