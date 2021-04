1 Il rapporto tra Pierpaolo Pretelli e Andrea

L’amicizia tra Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip ha appassionato tanti fan. Purtroppo, però, le cose tra i due ora non sembrano andare come previsto e a poco dalla fine del programma i rapporti si sono raffreddati. A parlare di questo è stato Pierpaolo al settimanale Mio. Il modello ha rivelato com’è oggi la situazione con Andrea, a distanza di tempo.

Pierpaolo Pretelli ha ammesso di esserci rimasto male per alcuni video che ha visto, dopo il reality, riguardanti proprio il suo amico Zelletta. Ma avranno chiarito ora? Ecco come ha risposto:

“Non c’è stata alcuna lite e non abbiamo nessun conto in sospeso. È solo una questione di lontananza: lui vive a Milano e io a Roma. Ma è vero. Sono rimasto perplesso per alcuni video che ho visto dopo essere uscito dalla Casa. Il gioco, però, è finito a marzo e oggi ci sono persone che sento quotidianamente: Andrea Zenga, Enock, Patrizia De Blanck, Giacomo Urtis, Cristiano Malgioglio e Dayane Mello”.

E se di Andrea sembra essere rimasto un po’ deluso, sulla modella brasiliana, invece, sembra essersi ricreduto: “In Casa è stata vicina a Giulia e oggi abbiamo un bellissimo rapporto, che coltiviamo a suon di videochiamate”, ha concluso Pierpaolo Pretelli.

Ma cosa penserà Andrea Zelletta di tutto questo? Al momento non ci è dato saperlo. È certo, però, che alcune settimane fa l’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato dell’argomento…