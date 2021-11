Pierpaolo Pretelli si spoglia imitando Robbie Williams, Giulia Salemi tra il pubblico apprezza (VIDEO)

Per l'ottava puntata di Tale e quale show Pierpaolo Pretelli ha dovuto imitare Robbie Williams. Ecco il video dell'esibizione.

Pierpaolo Pretelli è Robbie Williams a Tale e quale show

Siamo arrivati all’ultima puntata di Tale e quale show 2021 e scopriremo chi sarà il vincitore di questa edizione. Poi ci sarà una seconda gara tra i campioni di quest’anno e quelli dello scorso anno. Tra i pretendenti a un posto c’è anche Pierpaolo Pretelli che ha vinto una sola volta, ma si è sempre piazzato nella prima metà della classifica.

Il fidanzato di Giulia Salemi si è calato nei panni di tanti artisti di generi musicali diversi e anche di età diverse. Dopo aver interpretato Ultimo nella scorsa puntata, in chi si è dovuto calare per il gran finale del programma di Carlo Conti? Pierpaolo ha vestito i panni di Robbie Williams, interpretando il brano “Rock DJ” direttamente dal videoclip originale.

Ecco il video dell’esibizione:

Le inquadrature su Malgioglio e Giulia Salemi che lo fulmina con lo sguardo ⚰️#TaleEQualeShow #prelemi pic.twitter.com/HHTrPfi4vi — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 5, 2021

Sicuramente questo spogliarello, che ha lasciato Pretelli in mutande, è stato molto apprezzato. Proprio Cristiano Malgioglio ha fatto i complimenti per la presenza scenica, un po’ meno per la voce. Ma chi è rimasta davvero felice è stata Giulia Salemi che era presente tra il pubblico.

