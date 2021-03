1 Damiano dei Maneskin scambiato per un altro concorrente da Pierpaolo pretelli

La quarta serata del Festival di Sanremo finalmente ha avuto inizio. Questa sera si potranno ascoltare tutte e 26 le canzoni in gara, una dopo l’altra. Tanti ospiti che si susseguiranno nel corso del nuovo appuntamento, ma la competizione non si ferma mai. Sul palco, infatti, abbiamo già visto, per esempio, Noemi e Aiello. Tra loro anche i Maneskin e proprio loro, inconsapevolmente, sono stati coinvolti da una gaffe commessa da Pierpaolo Pretelli. Scopriamo cosa è accaduto.

Nella foto qui sotto, infatti, vediamo due tweet pubblicati dal modello e dalla fidanzata Giulia Salemi. Probabilmente anche loro, come milioni di italiani, stanno seguendo la kermesse musicale. Pierpaolo, però, avrebbe commesso un errore e l’influencer ha voluto dirlo a tutti coloro che la seguono sul web. Il fidanzato, infatti, ha scambiato il leader della band, Damiano, per Achille Lauro. La risposta di Pretelli non si è fatta di certo attendere: “Basta Sanremo! Ora start work“, seguita da tre faccine che ridono con le lacrime agli occhi.

Pierpaolo Pretelli scambia il leader dei Maneskin per Achille Lauro

Forse per l’abbigliamento un po’ particolare che hanno entrambi o per chissà quale motivo, quindi, Pierpaolo Pretelli ha confuso Damiano dei Maneskin con il cantante di Rolls Royce. Ricordiamo, inoltre, che quest’ultimo sarà presente anche questa sera e nella finalissima di domani. In questo modo si chiuderanno le performance che l’hanno visto protagonista fin dalla prima puntata.

Nel caso in cui usciranno altre divertenti notizie su Twitter o sul web in generale, non esiteremo ad aggiornarvi. Nel frattempo, continuate a seguirci per tante altre news.