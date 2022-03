1 Le scuse di Pierpaolo Pretelli

Nelle ultime ore si è tanto parlato della battuta fatta da Pierpaolo Pretelli a Verissimo sulla Rai. Una frase mal interpretata che ha creato diverse polemiche nella serata di ieri. Il modello ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, con aria scherzosa ha detto: “Ho realizzato di essere a Canale 5 con quest’aria fresca. Lì ho fatto un’azione da botulino, ho ringiovanito un po’, tornare qui e trovare aria fresca è piacevole”.

Frase che aveva pronunciato anche in altre occasioni proprio in Rai, suscitando grandi risate. Stavolta però a quanto pare le sue parole sono state prese nel modo sbagliato e, per tale ragione, Pierpaolo Pretelli è intervenuto. Dato il clamore mediatico sui suoi social ha deciso di fare delle dovute precisazioni:

“Mi dispiace che la mia battuta sia stata mal interpretata. Non volevo offendere nessuno. Se è stata fraintesa significa che non si conosce il mio essere allegro e spensierato. Devo molto alla Rai che mi ha dato la possibilità di crescere professionalmente e mi auguro che queste inutili polemiche possano spegnersi quanto prima”.

Storia Instagram di Pierpaolo Pretelli

Oltre alla storia su Instagram, su Twitter Pierpaolo Pretelli ha scritto: “Era una battuta scherzosa, non c’era intenzione di offendere nessuno. Se fosse una battuta venuta male mi scuso, ma ho sempre detto giocosamente di essere il botulino della Rai, battuta già fatta anche ad una intervista di Tv Talk! Sarò sempre grato a Mara e Carlo”, come ha spesso riconosciuto in varie interviste.

Mara Venier, che già aveva risposto su Instagram, apprese queste ultime dichiarazioni di Pierpaolo Pretelli ha condiviso un’altra storia sul noto social, mettendo la parola fine all’accaduto: “Pierpaolo. Menomale. Ok, tranquillo Pierpaolo. Tutto chiaro. Ci vediamo presto!”

La storia Instagram di Mara Venier

Pierpaolo Pretelli si augura dunque che dopo questo suo ennesimo intervento e la risposta di Mara Venier, possa chiudersi definitivamente questa vicenda. Le news sull’ex gieffino non sono finite qui e molte riguardano i prossimi impegni lavorativi. Andiamo a vedere di cosa si tratta…