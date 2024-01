Gossip

Nicolò Figini | 17 Gennaio 2024

Giulia Salemi Pierpaolo Pretelli

A La Vita in Diretta Pierpaolo Pretelli ha indirettamente smentito la crisi con la fidanzata Giulia Salemi

Dopo tante indiscrezioni Pierpaolo Pretelli ha indirettamente smentito la crisi con la fidanzata Giulia Salemi. Ecco che cosa ha detto a La Vita in Diretta.

La smentita di Pierpaolo Pretelli

Questo pomeriggio è andata in onda una nuova puntata de La vita in Diretta e tra gli ospiti all’interno del segmento di spettacolo abbiamo visto Paola Perego, Pierpaolo Pretelli e il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi.

Dopo aver parlato delle condizioni di salute di Kate Middleton, che questa mattina ha dovuto sottoporsi a un’operazione all’addome, è stato trasmesso un servizio su Matteo Berrettini. Il tennista purtroppo si è infortunato a un piede e non potrà partecipare alle gare in Australia. Il web ha dato la colpa a Melissa Satta, in quanto accusa la relazione di aver reso troppo distratto lo sportivo.

Gli ospiti ritengo tutto ciò senza senso. Lo ha detto Paola Perego, che per diverso tempo è stata legata con uno sportivo con il quale ha avuto due figli. Anche Pierpaolo Pretelli ha detto la sua difendendo l’amore e il benessere che se ne può trarre: “L’amore è un plus. Se ti fa stare bene ti fa stare bene anche fisicamente“.

Ed è proprio in questo momento che Roberto Alessi ha fatto la sua domanda: “Ci vuoi dire qualcosa?“. Il giovane opinionista ha replicato divertito: “Io sto benissimo, una favola, cosa vi devo dire?“. Il direttore di Novella 2000 ha tirato un sospiro di sollievo: “Abbiamo finalmente smentito. Con Giulia Salemi è tutto ok“.

Adesso che abbiamo la conferma i fan dei ‘Prelemi‘ potranno dormire sonni più tranquilli. In passato la coppia ha rilasciato un’intervista all’interno della quale entrambi affermavano di starsi interrogando sul loro percorso. Oggi, però, pare che sia tornato il sereno e lo abbiamo potuto già vedere dai recenti scatti che li ritraggono con il figlio di Pierpaolo.