Gossip

Vincenzo Chianese | 17 Gennaio 2024

Belen Rodriguez

A seguito degli scontri social delle ultime settimane, sembrerebbe che tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sia tornato il sereno. In questi giorni infatti i due sono stati paparazzati insieme alla loro figlia Luna Marì, segno dunque che tra la showgirl e l’ex Vippone sarebbe arrivata una tregua.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese di nuovo insieme

Nelle ultime settimane Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono stati protagonisti di alcuni botta e risposta social infuocati, che hanno fatto discutere il web. Tutto è iniziato quando la showgirl argentina ha mosso alcune accuse al suo ex compagno, parlando di alcune assenze con la figlia Luna Marì. Tuttavia l’ex Vippone del Grande Fratello Vip 7 non c’è stato e ha così risposto alla conduttrice con un lunghissimo sfogo, dando il via a un vero e proprio scontro. Ma non solo. Antonino ha insinuato che Belen non gli avrebbe permesso di vedere la piccola a Natale, che nel mentre è partita per l’Argentina insieme a sua madre.

Adesso però, a seguito della lite, sembrerebbe che la Rodriguez e Spinalbese siano giunti a una tregua. In questi giorni infatti la showgirl ha fatto rientro in Italia con Luna Marì e ha così incontrato Antonino, che finalmente ha potuto riabbracciare sua figlia. A immortalare il momento è stato il settimanale Chi, che ha pubblicato le foto della reunion tra padre e figlia.

La rivista inoltre sottolinea che, nonostante tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non ci siano state numerose interazioni e nonostante ci sia stato il gelo, la coppia stia cercando di mantenere un rapporto pacifico, proprio per il bene della piccola Luna Marì.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: l'importanza del dialogo per la piccola Luna Marì https://t.co/uTrY4SsvjI pic.twitter.com/LdzlDyc5X8 — Zazoom Social News (@zazoomblog) January 17, 2024

Pare dunque che la situazione si sia calmata e che nonostante non si possa parlare pienamente di pace tra Belen e Antonino, sembrerebbe che la showgirl e l’ex Vippone siano disposti a mettere da parte le divergenze per la bambina.