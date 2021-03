1 La risposta di Pierpaolo Pretelli

Sono trascorse più di due settimane da quando si è conclusa la quinta edizione del Grande Fratello Vip, che ha visto la vittoria di Tommaso Zorzi. A classificarsi al secondo posto, subito dopo l’influencer, è stato Pierpaolo Pretelli, che nel mentre ha dato ufficialmente il via alla sua storia d’amore con Giulia Salemi. Dopo essersi avvicinati all’interno della casa, la coppia si sta vivendo a pieno, e ad oggi sembrerebbe che tutto sia procedendo a meraviglia.

Da qualche ora però insistenti gossip sul conto di Pierpaolo Pretelli si stanno facendo largo sul web. Stando a numerose indiscrezioni infatti pare che l’ex Velino sia in lizza per partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show, che tornerà sugli schermi di Rai 1 in autunno. Pierpaolo, che come sappiamo al Grande Fratello Vip è stato iconico per le sue simpatiche imitazioni, adesso ha così parlato per la prima volta della possibilità di prendere parte al talent. Ecco cosa svela nel corso di un’intervista per Coming Soon:

“La verità è che ho fatto una serata da un mio amico che è Antonio Mezzancella, il vincitore di Tale e Quale Show. Abbiamo cantato un pezzo insieme, i fan sono impazziti e hanno iniziato a pensare a una mia partecipazione al programma. Sono uscite tutte notizie, ma non sono neanche iniziati i provini. Mi piacerebbe tanto farlo, l’ho sempre seguito come programma. Attualmente sto lavorando a un nuovo progetto musicale. Questa estate uscirà un’altra canzone che speriamo ci dia grandi soddisfazioni. Altri progetti? Io spero che non vi libererete mai di me”.

