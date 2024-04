Caso Francesco Benigno, la produzione de L’isola interviene con un comunicato dopo le accuse

NEWS

Debora Parigi | 18 Aprile 2024

isola dei famosi 2024

Dopo l’esclusione di Francesco Benigno dall’Isola dei famosi per motivi inerenti il mancato rispetto del regolamento, l’attore è intervenuto sui social accusando la produzione di averlo costretto e di non avere prove. Oggi la Banijay Italia ha quindi diffuso un comunicato ufficiale per ribadire le motivazioni dell’esclusione.

Il comunicato di Banijay Italia dopo l’espulsione di Francesco Benigno dall’Isola dei famosi

In questi due giorni all’Isola dei famosi è scoppiato il caos dopo l’annuncio dell’esclusione dal reality di Francesco Benigno. In un primo momento si era pensato a un ritiro volontario. Ma poi con un comunicato della produzione era stato spiegato che si era trattato di una squalifica vera e propria a causa di “comportamenti vietati”.

A questo punto il naufrago è intervenuto personalmente attraverso i suoi canali social spiegando che era stato costretto a ritirarsi e gli era stato dato come motivo appunto il comportamento scorretto e che andava contro il regolamento. Nel video, quindi, ha praticamente “urlato allo scandalo” difendendosi e accusando la produzione di averlo squalificato di proposito e senza prove.

Oggi quindi la Banijay Italia (casa produttrice dell’Isola dei famosi) è intervenuta con un comunicato stampa ufficiale. In esso ha ribadito i concetti del primo comunicato parlando di “comportamenti contrari al regolamento”. Inoltre ha considerato le dichiarazioni di ieri di Francesco Benigno “offensive e non corrispondenti al vero”. Ecco cosa ha scritto:

“Banijay Italia ribadisce che l’esclusione di Francesco Benigno da L’Isola dei Famosi è avvenuta a seguito di comportamenti contrari al regolamento del programma da lui accettato e sottoscritto. Le dichiarazioni diffuse da Benigno attraverso i propri canali social nella giornata di ieri sono da considerarsi offensive e non corrispondenti al vero. Banijay Italia difende e sostiene la professionalità di tutto lo staff che quotidianamente si adopera per far sì che il programma trasmetta ai telespettatori i valori di lealtà, correttezza e rispetto che da sempre caratterizzano l’azienda e lo spirito del gioco”.

Sicuramente di quanto successo ne parlerà stasera la stessa Vladimir Luxuria. Infatti alle 21.30 andrà in onda la quarta puntata dell‘Isola dei famosi.