Mario dichiara il suo amore a Ida ma in studio nessuno gli crede (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 18 Aprile 2024

Uomini e donne

Oggi durante la puntata di Uomini e Donne, dopo uno scontro con Mario, Ida Platano ha fatto ritorno in studio. La tronista si è confrontata con il corteggiatore. Quest’ultimo le ha dichiarato il suo amore, ma in studio nessuno gli ha creduto.

Uomini e Donne, Mario si dichiara a Ida

Come già annunciato dalle anticipazioni di LorenzoPugnaloni.it oggi a Uomini e Donne c’è stato un vero e proprio colpo di scena. Nel corso della puntata, Maria De Filippi ha annunciato il ritorno di Ida Platano, che aveva lasciato lo studio per raggiungere il corteggiatore Mario.

Quest’ultimo davanti alla scelta della tronista di portare in esterna Pierpaolo e avere più tempo a disposizione con lui, aveva perso le staffe e abbandonato Uomini e Donne. Un chiarimenti dietro le quinte, ha portato Ida Platano a ripresentarsi in puntata piuttosto agitata.

Maria De Filippi a quel punto ha annunciato il rientro in studio di Mario, che a sua volta ha chiesto alla conduttrice di poter avere due sedute: “Hai mai creduti a una cosa tra quelle che ho fatto?”, ha domandato il cavaliere di Uomini e Donne, sotto lo sguardo attento di Ida Platano. La tronista ha detto di non fidarsi troppo di lui, ma proprio in quel preciso istante è stata spiazzata totalmente: “Guardandoti negli occhi, ora ti dico che sono innamorato di te”. Una frase che ha lasciato tutti di stucco.

Qual è stata la reazione di Ida Platano? La protagonista di Uomini e Donne è rimasta in silenzio, mentre lui l’ha esortata a ballare insieme. Lei alla fine ha ceduto, ma terminato il momento, Tina Cipollari ha voluto dire la sua.

Tina Cipollari ha avuto da ridire sul comportamento del corteggiatore di Uomini e Donne. Peraltro ha dato un avvertimento a Ida Platano: “Conto sulla tua intelligenza, non credere a quello che ha detto. Non puoi credere ad uno che è scappato dallo studio e poi rientra e, ridendo sotto i baffi, ha detto mi sono innamorato di te giocandosi questa frase ad effetto. Ida ti prego, non sa cosa inventarsi”. Anche Gianni Sperti si è detto dello stesso avviso: “La frase è eccessiva visto quello che c’è tra di voi. Non vi siete mai baciati, avresti potuto dire che hai una cotta e non che sei innamorato”.

Una strigliata Mario di Uomini e Donne se l’è beccata anche da Gemma Galgani e Barbara De Santi. Pierpaolo invece ha ironizzato e rivolgendosi alla De Filippi ha concluso: “Maria, guardandoti negli occhi, ti dico che sono innamorato di te”. Parole che hanno scatenato la reazione divertita della presentatrice e dei presenti in studio.

Che succederà ora tra Ida Platano e Mario a Uomini e Donne?