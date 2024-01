Pierpaolo Spollon mostra per la prima volta sui social i suoi due figli (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 31 Gennaio 2024

Pierpaolo Spollon

Dopo la notizia, ad agosto, di Pierpaolo Spollon che ha detto di avere due figli, ora l’attore li ha mostrati per la prima volta sui social. Lo ha fatto con un post contenente foto e video provenienti dalle sue vacanze in famiglia a Guadalupa.

I due figli di Pierpaolo Spollon in vacanza con lui ai Caraibi

Fece molta notizia ad agosto del 2023 la dichiarazione di Pierpaolo Spollon in cui rivelò di essere padre di due bambini. Durante un suo spettacolo a teatro, infatti, disse di avere due figli. E in un’intervista a Repubblica rivelò i motivi per cui non lo aveva mai fatto sapere. “A Padova lo sapevano e hanno rispettato la mia discrezione”, aveva riferito.

I motivi di questo “segreto” sono legati proprio alla salvaguardia dei due bambini. L’attore, infatti, ha voluto fare in modo che i figli non finissero in pasto a giornali e utenti, quindi ha voluto proteggerli. Ma aveva anche aggiunto che sarebbero stati proprio loro a decidere se e quando farsi fotografare e mostrarsi sui social.

Quel giorno oggi è arrivato, più o meno. Pierpaolo Spollon, infatti, ha passato un periodo di vacanza ai Caraibi, a Guadalupa per la precisione. E così, di ritorno in Italia, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di foto e video di questo viaggio insieme alla famiglia. Il primo video lo vede proprio insieme ai figli. Li notiamo correre insieme sulla riva e ridere. Il video è girato in un modo che non si vedano i volti.

Di questi due bambini sappiamo che il più grande si chiama Orlano e ha 4 o 5 anni, l’altro sembra abbia un paio di anni meno. Non abbiamo informazioni su chi sia la madre dei due bambini e quindi se l’attore faccia coppia con lei oppure no. Spollon continua ad essere molto riservato. E riesce a mantenere questa privacy nonostante la grande notorietà, arrivata in gran parte negli ultimi tempi.