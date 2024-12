Riki omaggia Michele Merlo durante la sua ospitata a This Is Me: ecco il momento che ha commosso il pubblico

Stasera è andata in onda la terza e ultima puntata di This Is Me. Ad arrivare in studio come ospite è stato anche Riki, che ha deciso di omaggiare Michele Merlo, venuto a mancare nel 2021.

L’omaggio di Riki a This Is Me

Siamo arrivati alla fine di This Is Me. Questa sera infatti su Canale 5 è andata in onda la terza e ultima puntata del programma ideato da Maria De Filippi e condotto da Silvia Toffanin. La trasmissione, nata per celebrare i più grandi talenti nati nella scuola di Amici, ha ottenuto un ottimo successo in queste settimane, tenendo compagnia a milioni di telespettatori.

Ad arrivare in studio sono stati numerosi ospiti, che hanno emozionato tutti i fan del talent show, da Alessandra Amoroso, a Emma, passando per Annalisa, Irama e tanti altri. Questa sera, in occasione dell’ultimo appuntamento, la Toffanin ha accolto anche Riki, che come sappiamo ha preso parte ad Amici 16.

Stasera dunque a This Is Me il cantante ha rivissuto il suo percorso all’interno della scuola. Ma non solo. Poco dopo infatti è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha commosso tutto il pubblico. Riki infatti ha deciso di omaggiare Michele Merlo, venuto a mancare nel 2021. Come in molti sapranno, i due hanno preso parte alla stessa edizione di Amici e così stasera Marcuzzo ha voluto ricordare il suo ex compagno, cantando il brano Tutto per me.

Grazie Riki, stasera ci hai fatto un grande regalo, hai ricordato un grande artista che è andato via troppo presto,

Il momento ha ovviamente emozionato tutto il pubblico e non è mancata una standing ovation in memoria di Michele.