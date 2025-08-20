Dopo il successo del Ferragosto, il Pineta di Porto Rotondo chiude l’estate 2025 con una settimana di eventi imperdibili. In programma serate tematiche, ospiti di rilievo e musica d’autore. Tra reggaeton, show coreografici e dj set firmati RTL 102.5, la nightlife della Costa Smeralda continua a brillare.

Gli appuntamenti al Pineta Porto Rotondo

Dopo una settimana di Ferragosto che ha registrato il tutto esaurito in ogni serata, il Pineta di Porto Rotondo si prepara ad accogliere un nuovo calendario di eventi che accompagnerà il pubblico nella settimana successiva per la chiusura della stagione.

Il club, che negli ultimi giorni ha confermato la sua centralità nella vita notturna della Costa Smeralda, propone tre appuntamenti di rilievo. Si parte mercoledì 20 agosto con Vida Loca, format ormai consolidato e apprezzato a livello nazionale, che unisce sonorità urban, reggaeton e hip hop con uno show coreografico capace di coinvolgere la platea.

Giovedì 21 agosto sarà invece la volta della serata “Ladies Night”, che vedrà come ospite Raul Dumitras. L’artista, già conosciuto dal pubblico per le sue performance, arricchirà il programma con un intrattenimento dedicato in particolare alle ospiti femminili, confermando la vocazione del Pineta a offrire format diversificati e rivolti a target differenti.

Il fine settimana sarà caratterizzato da due serate affidate a un nome noto della scena radiofonica italiana. Venerdì 22 e sabato 23 agosto salirà in consolle Tony Cognetti, dj resident di RTL 102.5, emittente tra le più seguite in Italia. La sua presenza al Pineta conferma il legame tra il locale e il mondo della musica mainstream, con un richiamo che va oltre il pubblico locale e abbraccia turisti e appassionati di nightlife presenti in Costa Smeralda.

Dopo il successo registrato a Ferragosto, il Pineta si conferma una delle realtà di riferimento dell’estate 2025, pronta a finire la stagione con eventi capaci di coniugare musica, spettacolo e intrattenimento di qualità.

Via Monte Ladu, 1/3, 07026 Porto Rotondo SS