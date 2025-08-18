In TV i funerali di Pippo Baudo saranno trasmessi e sarà possibile seguirli? Ecco dove vederli e a partire da che ora. Tutti i dettagli.

I funerali di Pippo Baudo trasmessi in TV

L’ultimo saluto a Baudo prosegue con commozione sentita da parte di chi gli ha voluto bene. Oggi, come già detto, è stata aperta la Camera Ardente dove volti noti del mondo dello spettacolo, così come la gente comune, si stanno presentando per rendergli omaggio. Ma ora i più si chiedono se i funerali di Pippo Baudo saranno o no trasmessi in TV.

Come già detto oggi fino alle 20:00 e domani dalle 09:00 alle 12:00 sarà possibile raggiungere il Teatro delle Vittorie per porgergli un omaggio. Poi il feretro di Pippo Baudo si trasferirà alla volta della Sicilia, dove si terranno i funerali.

Alle ore 16:00 del 20 agosto presso il Santuario della Madonna della Stella a Militello Val di Catania si svolgeranno le esequie. Ma dove sarà possibile vedere in TV i funerali di Pippo Baudo?

La Rai dedicherà uno speciale del TG1 alla cerimonia, trasmettendolo in diretta dalle 15:30 fino alle 18:10. Anche Mediaset renderà omaggio al mito della televisione. Su Rete 4 sarà Monica Bertini a condurre la puntata speciale di Diario del Giorno, che per l’occasione durerà più a lungo del solito, fino alle 18:55, prima di lasciare spazio al TG4 della sera.

Questi dunque tutti i dettagli se vi state chiedendo dove vedere in TV i funerali di Pippo Baudo. Per il conduttore intanto ci saranno tantissime iniziative: dall’idea di dedicargli una statua fuori dal Teatro Ariston alla nomina dei camerini dello stesso in suo onore, ma non solo. C’è chi vorrebbe che il Teatro delle Vittorie porti il suo nome. Anche Carlo Conti ci ha tenuto a dire che il prossimo Festival di Sanremo sarà dedicato al Re della televisione italiana.