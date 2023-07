NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Luglio 2023

Smentiti i rumor su Barbara d’Urso a Sanremo 2024

Da quando Mediaset ha annunciato che Barbara d’Urso avrebbe lasciato Pomeriggio 5, sul web non si parla d’altro che della conduttrice. Come ormai tutti sappiamo, dopo ben 15 anni al timone della trasmissione, la presentatrice si sta preparando a vivere nuove esperienze, e in molti si chiedono già dove la rivedremo nei prossimi mesi. Nel mentre l’azienda ha fatto sapere anche che il contratto con la d’Urso scadrà a dicembre e che dunque la stacanovista conduttrice, da anni nel cuore del pubblico, potrebbe decidere di lasciare definitivamente Mediaset. In questi giorni si è così parlato di un presunto arrivo di Barbara a La7, che tuttavia è stato prontamente smentito dai vertici della rete. In più si è anche mormorato della possibilità di vedere la d’Urso a Ballando con le Stelle. Anche in questo caso però i pettegolezzi sono stati messi a tacere.

Nelle ultime ore come se non bastasse si è parlato anche di un ipotetico arrivo di Barbara d’Urso a Sanremo 2024, nelle vesti di co-conduttrice al fianco di Amadeus. Adesso però a fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato Dagospia. Il noto portale ha infatti ufficialmente smentito i rumor sulla presunta partecipazione della conduttrice al Festival della canzone italiana. Questo quanto si legge in merito:

“La Rai nel corso della presentazione dei palinsesti ha escluso il coinvolgimento della conduttrice napoletana a “Ballando con le Stelle”. Il suo nome negli ultimi giorni è stato associato a “Sanremo 2024″ al fianco di Amadeus. Fonti vicine all’organizzazione smentiscono categoricamente a Dagospia: ‘Non è nei piani del direttore artistico’”.

Pare tuttavia, come è emerso nelle ultime ore, che ciò nonostante la Rai stia corteggiando Barbara d’Urso. Secondo le recenti voci di corridoio infatti la conduttrice potrebbe essere ospite della prima puntata di Domenica In, in partenza su Rai 1 a settembre.