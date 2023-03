NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Marzo 2023

È senza dubbio un periodo d’oro per i Pinguini Tattici Nucleari. L’amata band infatti solo lo scorso dicembre ha rilasciato il nuovo album di inediti, Fake News, in attesa della partenza del primo tour di stadi. Nel corso dell’estate infatti il gruppo girerà l’Italia intera con una serie di date che stanno già registrando il tutto esaurito, passando da San Siro di Milano, all’Olimpico di Roma. La tournée terminerà poi il 9 settembre, con un concerto evento all’Arena RCF di Campovolo. In queste ore nel mentre è accaduto qualcosa che ha portato la band al centro dell’attenzione mediatica e che ha fatto sorridere il web.

Questa mattina, come abbiamo visto, sui social sta circolando un video di Harry Styles, che è stato paparazzato a Tokyo mentre baciava la supermodella Emily Ratajkowski. Stando a quanto è emerso, sembrerebbe che i due abbiano iniziato a frequentarsi, nonostante al momento non siano ancora intervenuti per fare chiarezza sulla situazione.

Sul web nel mentre una fan dei Pinguini Tattici Nucleari, facendo riferimento alla canzone Scrivile Scemo (nella quale viene menzionato proprio Harry Styles, ndr) e al bacio che il cantante si è scambiato con la modella, ha affermato: “Dopo il video di quel bacio, vorrei dire ai Pinguini che non voglio più essere quella bambina che bacia Harry Styles alla tv”. A quel punto a riprendere il tweet è stata proprio la band, che ha così commentato con una risata.

Il gesto del gruppo non è passato di certo inosservato e sul web non sono mancate frasi ironiche su quanto accaduto. I Pinguini nel mentre in queste settimane si stanno preparando alla partenza del loro tour di stadi, e di certo non mancheranno le emozioni.