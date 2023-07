NEWS

Andrea Sanna | 10 Luglio 2023

Pinguini Tattici Nucleari

Lo scherzo dei Pinguini Tattici Nucleari

Come reagireste se vi trovaste al concerto del vostro cantante o band preferita e questo lo annullasse all’ultimo? È un brivido che i Pinguini Tattici Nucleari hanno voluto far provare ai propri fan, scherzandoci su.

La band bergamasca formatasi nel 2010 continua a macinare successi dopo successi e per loro è un’estate davvero calda, tra concerti e nuova musica. Non ultimo il singolo Rubami la notte, che si classifica tra i tormentoni di questi mesi.

Ma torniamo alla serata e all’avvio del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari piuttosto inusuale. Per presentare il loro recente progetto “Fake News”, la band ha voluto fare l’entrata a effetto sul palco. In che modo? Come dicevamo annunciando l’annullamento della serata:

“Ci scusiamo per l’inconveniente, ma il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari previsto per questa sera è stato annullato. Per il rimborso rivolgersi all’info point. La decisione non dipende dal volere della band, ma da tutto quello che avete letto sui giornali”.

A quel punto sono andate in onda sui maxi schermi una serie di fake news, tra furto di strumentazione e perdita di voce (chiaramente per finta) del frontman Riccardo Zanotti. Insomma un momento che ha sorpreso chi non è abituato a vedere i Pinguini Tattici Nucleari dal vivo e magari conosce sì la loro musica, ma non è fan.

Se qualcuno ha rumoreggiato, altri invece hanno subito capito che si trattava chiaramente di uno scherzo da parte della band di Bergamo.

Intanto i Pinguini Tattici Nucleari si preparano al grande momento: domani 11 luglio e il 12 saranno protagonisti di un concerto evento allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano. Pensate che i biglietti della prima data sono andati sold out in appena 24 ore, portando così la band a raddoppiare con un secondo live.