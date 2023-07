NEWS

Nicolò Figini | 10 Luglio 2023

La rivelazione del figlio di Rocco Siffredi

Quando ancora si stava registrando la nuova stagione della Rocco Siffredi Academy, il figlio dell’attore è stato ospite di un canale Twitch in cui ha risposto a una particolare domanda. A Leonardo, che lavora nel dietro le quinte insieme al papà, è stato chiesto se ha mai visto un film del genitore.

Questa la sua risposta, come possiamo vedere anche dal video qui sotto:

“Guardato no. Ma diciamo che… Io guardo por*o ogni tanto e praticamente mi capita di vedere la copertina dove vedi… Non è una cosa che vado poi a cliccare”.

A questo punto interviene anche Maria Sofia Federico che aggiunge: “Lui qui ha un ruolo fondamentale. Quello del backstage. Ha filmato delle scene che sono…“. Il figlio di Rocco Siffredi prende di nuovo la parola aggiungendo:

“Poi faccio delle foto… Mi piace perché me lo richiedono poi dopo. Per ora, i primi due giorni, la sco*ata vera non è ancora successa diciamo. Però ho fatto solo dei video con il telefonino, poi da postare sui social. Quindi niente di nudo, ma sono foto carine di momenti durante le attività che facciamo.”.

Parlando dell’altro figlio di Rocco Siffredi, Lorenzo Tano, l’ex collegiale Maria Sofia Federico ha affermato di aver preso un due di picche da lui:

“Mi sono presa un palo, grosso quanto la villa di Rocco, in faccia da Lorenzo Tano. Nel senso che lui mi piaceva tantissimo. Tra l’altro, Ariete ascendente Cancro, la perfezione. Non gli sono piaciuta. Io mi sono innamorata follemente di questo qui, abbiamo parlato tanto… Bello, ma niente”.

