1 La confessione di Pink

Solo lo scorso anno, a poche settimane dall’inizio della pandemia, Pink con un post sui social annunciò di essere risultata positiva al Covid-19 insieme a suo figlio Jameson, che all’epoca aveva 3 anni. Per fortuna però tutto si è risolto nel migliore dei modi per la famosissima pop star, che solo dopo essere guarita svelò il tutto ai suoi fan. Queste le sue dichiarazioni:

“Due settimane fa, io e mio figlio di tre anni, Jameson, stavamo mostrando i sintomi di COVID-19. Fortunatamente, il nostro medico di base ha avuto accesso ai test ed io sono risultata positiva. Con la mia famiglia eravamo già in quarantena a casa ed abbiamo continuato a restarci per altre due settimane seguendo le istruzioni del nostro medico”.

Tuttavia qualche ora fa, nel corso di un’ospitata al programma radiofonico Heart di Mark Wright, Pink ha fatto una rivelazione inaspettata che sta facendo discutere il mondo intero. La cantante ha infatti ammesso di aver avuto paura di morire, e per questo motivo è arrivata a riscrivere il suo testamento! Queste le sue parole, riportate da ET Online:

“È stato davvero, davvero brutto e ho riscritto il mio testamento. Nel momento in cui pensavo che fosse finita per noi, ho chiamato la mia migliore amica e ho detto, ‘Ho solo bisogno che tu dica a Willow quanto la amo’. È stato davvero, davvero spaventoso e davvero brutto. Come genitore, pensi: ‘Cosa lascio a miei figli? Cosa sto insegnando loro? Ce la faranno in questo mondo, questo pazzo mondo in cui viviamo adesso? Cosa devo dirgli se questa è l’ultima volta che posso dire loro qualcosa?'”.

Per fortuna però oggi Pink sta bene e si è lasciata alle spalle quel terribile momento. Solo tra qualche giorno intanto, il 7 maggio per la precisione, la pop star rilascerà il documentario All I Know So Far, che sarà accompagnato anche da un singolo e da un album omonimo. Il brano è descritto come una lettera a sua figlia Willow, e i fan attendono con ansia di scoprire questo progetto. Nel mentre la cantante qualche tempo fa al The Ellen DeGeneres Show ha raccontato cosa le è accaduto quando era ancora positiva al Covid. Rivediamo le sue parole.