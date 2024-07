Al Tim Summer Hits Pino D’Angiò si è esibito per l’ultima volta live e ieri Rai 1 ha mandato in onda la performance prima della sua morte

Ieri sera Carlo Conti ha introdotto l’ultima esibizione di Pino D’Angiò ai Tim Summer Hits prima della morte. Ecco l’emozionante ricordo e il dolce abbraccio al pubblico.

Pino d’Angio, l’ultima esibizione prima della morte

A inizio luglio è giunta la triste notizia della morte di Pino D’Angiò, che avevamo visto al palco di Sanremo 2024, durante la serata delle cover, accompagnare i Bunkr44. Avevano cantato insieme un pezzo celebre dell’artista, Quale idea, tornato poi nuovamente di moda. Questo ha portato dunque a svariate ospitate come ai Tim Summer Hits, dove Pino ha cantato per l’ultima volta.

Si è trattato del suo saluto, un abbraccio simbolico al pubblico di Roma che lo aveva accolto nel corso della sua performance proprio con il gruppo toscano. Esibizione questa che era stata registrata lo scorso giugno e sarebbe dovuta andare in onda proprio il 7 luglio, giorno della scomparsa di Pino D’Angiò. La Rai però per questioni di rispetto e aver parlato con la famiglia, ha concordato sul rimandare in onda l’ultimo momento dell’artista sul palco.

Quel momento è arrivato ieri quando Carlo Conti, prima di introdurre l’esibizione, ha voluto spendere due parole per Pino D’Angiò e ricordarlo con affetto. Ecco il momento della performance con i Bnkr44.

L’ultima esibizione di Pino D’Angiò con i Bnkr44 in “Ma Quale Idea”, a Roma, per #TimSummerHits. L’abbraccio finale che Pino fa simbolicamente al pubblico, prima di uscire, oggi commuove profondamente.💔 pic.twitter.com/aH6otofzQ0 — Since 1990🤍 (@Since1990_F) July 19, 2024



Poco dopo l’esibizione Carlo Conti e Andrea Delogu hanno come di consueto raggiunto gli artisti sul palco. Proprio il presentatore conosceva da tantissimo tempo Pino D’Angiò e ha voluto parlare di lui, anche ai più giovani, spendendo parole di stima e immenso affetto. Ha ricordato che è stato anche un grande autore:

“Tu sei un grande Pino. Dovete sapere che quando ancora non eravate nati, questo brano per noi vecchi dj di allora questo brano era un riempi pista. E poi quest’uomo è anche un grande autore televisivo. Complimenti per tutto e non avremmo mai immaginato di far rivivere questa tua canzone. Quindi il saluto di Pino D’Angiò al pubblico, accompagnato da un’ovazione in platea”.

Pino D’Angió e l’ultimo abbraccio al suo pubblico , rivedere oggi questa immagini fa venire la pelle d’oca . Un’uscita di scena da gran signore quello che lui era ❤️ #TimSummerHits pic.twitter.com/LdkpMtW4rm — Soqquadro 🇵🇸 (@gicarestik2) July 19, 2024

Peraltro sempre i Bnkr44 avevano reso omaggio a Pino D’Angiò già a Battiti Live, dopo la sua scomparsa. E l’hanno fatto proprio cantando la cover di Sanremo 2024.

Una cosa è certa: Pino D’Angiò non sarà mai dimenticato!