A Ciao Maschio Pino Insegno in lacrime per la madre

Un’intervista intensa e profondamente umana quella che vede protagonista Pino Insegno a Ciao Maschio, il programma di Nunzia De Girolamo in onda sabato 15 novembre su Rai 1. Seduto davanti alla conduttrice, l’attore e doppiatore si lascia andare a un racconto sincero, fatto di scelte difficili, dolori mai superati e affetti che continuano a vivere nel cuore.

Pino Insegno ricorda la mamma

Insegno riparte da uno dei momenti che gli ha segnato la vita: il sogno sfumato di diventare calciatore professionista.

Con voce carica di emozione Pino Insegno racconta: «Il no più doloroso? Quando stavo per realizzare il sogno di mio padre: diventare un calciatore professionista. Ero a un passo… e mi hanno fatto fuori. Non per un infortunio: mi hanno fatto fuori. Piansi l’ultima volta lì… e poi piansi quando nacque mio figlio.»

Un ricordo che apre la porta al capitolo più delicato della sua storia: la perdita della madre. È qui che la voce di Pino Insegno si incrina e, dopo aver abbassato lo sguardo, non è riuscito a trattenere le lacrime, senza riuscire a proseguire:

«Mamma mi manca ogni giorno. Quando è morta, io debuttavo a teatro la sera stessa. Il giorno dopo nasce mio figlio. Tre, quattro giorni che non mi hanno fatto respirare. Ma mamma… mamma manca sempre. Veniva al mercato sottobraccio con me, orgogliosa del figlio conosciuto. Sognava per me una famiglia, dei nipoti… Scusa, non ce la faccio.»

Il rapporto con Maurizio Costanzo

Tra i ricordi più significativi, Pino Insegno rievoca anche l’amicizia con Maurizio Costanzo, raccontando un aneddoto curioso:

«Una sera avevo quasi 40 di febbre. Chiamai per dire “Maurizio, non ce la faccio”. E lui: “‘selezione naturale’’’. Ho preso due tachipirine e sono andato. Lui era così: presente, esigente, unico.»

Le confessioni di Pino Insegno

Alla domanda su un errore imperdonabile, Insegno risponde con la stessa onestà che permea tutta l’intervista:

«No. Rifarei tutto. Nel bene e nel male. E nel male… non ho fatto molto. Altrimenti, soprattutto in questo periodo, sarebbe uscito sui giornali. Per tanti motivi…»

Con sincerità dunque Pino Insegno ha aperto il suo cuore a Ciao Maschio.

