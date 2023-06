Pio e Amedeo infiammano l’Anema e Core a Capri

Spettacolo

Niccolo Maggesi | 1 Giugno 2023

Pio e Amedeo a Capri

Anche se il meteo continua a essere ballerino, la stagione estiva è alle porte. A Capri, però, il sole lo hanno portato prima di tutti Pio e Amedeo, recenti ospiti del locale più famoso dell’isola: l’Anema e Core.

A scaldare l’atmosfera della celebre Taverna fondata da Guido Lembo è stato proprio il duo comico, che ha improvvisato gag e diffuso risate con il sottofondo della band guidata da Gianluigi Lembo.

Tra una battuta e l’altra, Pio D’Antini e Amedeo Grieco si sono lasciati coinvolgere dalla musica italiana che da sempre fa da colonna sonora alle calde serate della Taverna.

A emozionare ancora di più tanto loro quanto i presenti, però, sono stati inevitabilmente i grandi successi della canzone napoletana cantati da tutti a squarciagola. O’ surdato ‘nnamurato, Oi vita oi vita mia, Malafemmena solo alcuni dei brani che Pio e Amedeo hanno intonato con l’accompagnamento della band di Lembo, rendendo la serata indimenticabile per i clienti del locale.

Il prossimo tour nei teatri

I mattatori di Felicissima sera erano a Capri lo scorso weekend, dopo la seconda fortunata edizione del loro show televisivo che da settembre tornerà anche nei principali teatri italiani.

Per ricaricare le batterie in vista dei progetti futuri, insomma, Pio e Amedeo hanno scelto di rilassarsi davanti a un panorama unico come quello di Capri. Nemmeno stavolta, però, hanno pensato che farlo significasse rinunciare a incontrare e intrattenere il proprio pubblico.

Nel post trovate alcune foto scattate nel corso della serata, e nelle quali i due comici compaiono sul palco dell’Anema e Core accanto a Gianluigi Lembo e i membri dello staff e della band di casa alla Taverna.

Tutti gli altri ospiti dell’Anema e Core

Pio e Amedeo sono solo alcuni dei tanti nomi di celebrità che, sin dall’epoca della Dolce Vita caprese, hanno scelto di fare un salto in Taverna.

L’ultima stagione invernale del locale è stato Clementino ad aprirla. Prima ancora era passati dal locale Puff Daddy, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lopez e il marito Ben Affleck e tanti altri tra personaggi della moda e dello spettacolo italiano e straniero.