Vincenzo Chianese | 29 Maggio 2024

Nelle ultime ore in rete hanno iniziato a circolare preoccupanti notizie circa lo stato di salute di Pippo Baudo, al punto che si è parlato anche di un presunto ricovero presso una clinica di Roma. Il conduttore tuttavia interviene e smentisce i gossip sul suo conto.

Pippo Baudo replica ai gossip sul suo stato di salute

Sono innumerevoli anni ormai che Pippo Baudo è nel cuore del grande pubblico. Il celebre conduttore infatti ha contribuito a fare la storia della televisione italiana e di certo ancora oggi è uno dei volti più amati dello spettacolo. In queste ore tuttavia in rete sono emerse preoccupanti notizie sullo stato di salute del presentatore, che hanno allarmato il web intero. Come è stato riportato dalle più grandi testate, era sembrato che Baudo fosse ricoverato in gravi condizioni per un problema cardiaco presso la clinica Paideia di Roma.

Ben presto così la notizia ha fatto il giro dei social e non è mancata ovviamente la preoccupazione degli utenti. Poco dopo però a intervenire è stato l’entourage del conduttore, che ha rassicurato tutti. L’agenzia LaPresse ha poi fatto sapere che la visita presso la clinica riguardava “un problema al ginocchio”. In seguito il presentatore si sarebbe sottoposto a “dei controlli di routine”.

Ma non è finita qui. Poco fa a intervenire è stato anche lo stesso Pippo Baudo. Il conduttore infatti, raggiunto telefonicamente dall’Ansa, ha smentito l’aggravamento delle sue condizioni di salute e ha così affermato: “Sto benissimo”.

Nessuna paura dunque! Baudo sembrerebbe essere infatti in perfetta salute e adesso tutti noi possiamo tirare un sospiro di sollievo. Il presentatore nel mentre il prossimo 7 giugno compirà 88 anni e di certo non mancheranno i festeggiamenti. Non resta dunque che fare in nostri migliori al conduttore, che resta uno dei volti più benvoluti della tv italiana.