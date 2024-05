Chi è Linda Morselli? Età, fidanzato e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 13 Maggio 2024

Chi è

È nota come attrice, personaggio TV e influencer nel mondo dei social. Si chiama Linda Morselli e nel 2024 la troviamo come protagonista a L’Isola dei Famosi. Tutte le curiosità sul suo conto: chi è, la vita privata e il fidanzato, la carriera e dove seguirla su Instagram.

Chi è Linda Morselli

Nome e Cognome: Linda Morselli

Data di nascita: 15 novembre 1988

Luogo di nascita: Giussano (Monza e Brianza)

Età: 35 anni

Altezza: 1 metro è 77 centimetri

Peso: 58 kg

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: modella, personaggio TV e influencer

Fidanzato: ha una relazione con Benjamin Alfonso

Figli: Linda non ha figli

Tatuaggi: Linda non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @lalindaa

Linda Morselli età e biografia

Quanti anni ha e chi è Linda Morselli? Stiamo parlando di una nota modella nata a Giussano (ma è originaria di Limbiate) il 15 novembre 1988. La sua età oggi è di 35 anni. Se volete sapere il suo segno zodiacale, sappiate che è dello Scorpione.

Sappiamo l’altezza e il peso della Morselli? Linda è alta 1 metro e 77 centimetri, per un peso di 58 kg all’incirca.

Queste sono le poche info della biografia di Linda, oggi modella e personaggio televisivo che abbiamo spesso visto nel piccolo schermo.

Vita privata

Cosa sappiamo invece della vita privata di Linda Morselli de L’Isola dei Famosi? È fidanzata o single? L’influencer non sappiamo se oggi ha o meno un fidanzato.

In precedenza, però, la Morselli pare abbia avuto altre importante relazioni con volti noti. Da Fernando Alonso dal 2016 al 2021 e, ancor prima, con Valentino Rossi (anno 2011-2016). Dal 2021 si è parlato invece di Benjamín Alfonso, ma oggi non abbiamo notizie sulla coppia.

Ha una migliore amica, ovvero la modella Rachele Fogar. Spesso le due lavorano insieme. Tra le curiosità sappiamo invece che svolge diverse attività fisiche come snowboard, sci e yoga.

Dove seguire Linda Morselli: Instagram e social

Se volete restare in contatto con la concorrente de L’Isola dei Famosi, Linda Morselli, potete farlo tramite Instagram. Si tratta di un social da lei molto utilizzato. Al momento vanta già un buon numero di post, in cui vediamo video e foto di sponsorizzazioni / tratte da servizi fotografici, o ancora frammenti di vita privata.

Carriera

La carriera di Linda Morselli è iniziata grazie a Miss Italia nel 2006, quando è diventata una delle 30 finaliste e si è aggiudicata il titolo di Miss Eleganza. Questo le ha permesso quindi di farsi conoscere come modella in Italia e oltre confini.

Ha lavorato e collabora ancora oggi per diversi marchi di moda e ha preso parte a spot pubblicitari e copertine. Nel 2017 poi ha lavorato per Kimoa, il cui proprietario è Fernando Alonso.

Come vedremo qui di seguito, però, ha fatto anche dei film e programmi TV, tra cui anche Pechino Express. Nel 2009 è apparsa nel video musicale di “French Kiss” di Riaffiora. Ma non solo, perché l’anno successivo l’abbiamo vista invece protagonista del videoclip di “Quello che dai” di Marco Carta.

Film e programmi TV

Qui in elenco vi riportiamo alcuni dei programmi e film a cui ha preso parte Linda Morselli. Delle pellicole citiamo Il paramedico (2020) e Rido perché ti amo (2021).

Per quanto riguarda i format televisivi: Miss Italia (2006); Pechino Express 7 – Avventura in Africa (2018); Drive Up ( 2019) e Casa Marcello (2020).

Miss Italia

Nel 2006 tra le 30 finaliste di Miss Italia che si è aggiudicata la fascia di Miss Eleganza, troviamo proprio Linda Morselli. Come detto questo le ha aperto le porte nel mondo della moda.

Pechino Express

Successivamente nel 2018 Linda Morselli, insieme alla migliore amica Rachele Fogar hanno preso parte a Pechino Express 7 e si sono classificate al terzo posto. “Le mannequin” era il nome della coppia nel gioco.

Durante Pechino Express insieme a Rachele Fogar ,ha preso parte anche a Il figlio di Spartacus nel ruolo di Rando.

Linda Morselli a L’Isola dei Famosi

Dopo numerosi rumor, Linda Morselli è stata finalmente ufficializzata come concorrente de L’Isola dei Famosi. Una nuova esperienza per lei, certamente differente dalle passerelle che ben conosce!

Chi conduce L’Isola dei Famosi? Il programma vede al timone Vladimir Luxuria. Nel ruolo di opinionisti abbiamo Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata in Honduras è Elenoire Casalegno.

concorrenti Isola dei Famosi

Sappiamo chi sono i concorrenti de L’Isola dei Famosi di questa edizione nel 2024? Ecco l’elenco completo di tutti i protagonisti, compresi coloro che non fanno più parte del programma per diversi motivi. Ecco le naufraghe:

Alvina Verecondi Scortecci, Francesca Bergesio (RITIRATA), Greta Zuccarello, Karina Sapsai, Khady Gueye, Linda Morselli, Luce Caponegro (ELIMINATA), Maitè Yanes (ELIMINATA), Marina Suma (ELIMINATA), Matilde Brandi, Rosanna Lodi e Valentina Vezzali.

Se ci soffermiamo invece sul cast maschile, questi sono i nomi: Aras Şenol, Artur Dainese, Daniele Radini Tedeschi (RITIRATO), Dario Cassini, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Francesco Benigno (SQUALIFICATO), Joe Bastianich, Peppe Di Napoli (RITIRATO), Pietro Fanelli (RITIRATO), Samuel Peron e Sonny Ulumati (ELIMINATO).

Tra loro ci sarà un solo vincitore!

Il percorso di Linda Morselli

Il 13 maggio è previsto come giorno d’ingresso di Linda Morselli a L’Isola dei Famosi. Vedremo se la concorrente sarà in grado di superare le insidie di un reality show così complesso.

6° settimana: Linda ha fatto il suo ingresso a L’Isola dei Famosi (IN AGGIORNAMENTO)