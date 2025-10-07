Un dessert elegante con Pistì, leggero e raffinato dalla consistenza soffice e dal gusto intenso, perfetto per stupire I vostri ospiti.

Mousse al pistacchio con crumble al cacao salato

INGREDIENTI PER 4 DOSI

Per la crema 250 ml di panna fresca; 100 g di crema di pistacchio;

Mentre per crumble; 250 g di biscotti secchi al cacao; 80 g di burro morbido; un cucchiaio di miele; sale q.b.

Per decorare Crema al pistacchio; granella di pistacchio.

Preparazione

Frullare i biscotti. Aggiungere burro e miele e un pizzico di sale. Stendere su un vassoio e far rassodare in frigo mescolando ogni tanto per ottenere un crumble

un pò più spesso.

Montare la panna in planetaria ben ferma e incorporare la crema al pistacchio a poco a poco mescolando dal basso verso l’alto. Mettere in un bicchiere un cucchiaio di crumble e pressare un pò. Versare la crema al pistacchio. Far indurire 30 minuti in freezer.

Spalmare la crema al pistacchio e guarnire con altro crumble al cacao salato e granella di pistacchi.