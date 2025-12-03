Si fa presto a dire panettone. Ma per Pistì questo grande lievitato è molto più di un simbolo natalizio: è una promessa di eccellenza, frutto di anni di studio, sperimentazione e rispetto per la tradizione. Ogni panettone nasce da un percorso meticoloso, in cui ogni fase – dall’impasto alla lievitazione, dalla farcitura alla cottura – viene curata con attenzione assoluta.

Solo materie prime selezionate, un lievito madre custodito con dedizione e una lavorazione che rimane rigorosamente artigianale. La lievitazione lenta, fino a 36 ore, permette di ottenere una struttura soffice, un profumo inconfondibile e una fragranza che racconta tutto il valore del tempo.

È così che i maestri pasticcieri Pistì trasformano la tradizione italiana in un’esperienza dal gusto autenticamente siciliano: ricca, profumata, generosa. Un panettone che non è solo un dolce, ma un rito di festa da condividere, un gesto di cura che porta in tavola la magia delle celebrazioni.

Ogni taglio rivela una tessitura ariosa, farciture avvolgenti e ingredienti che raccontano la loro terra: canditi di agrumi siciliani, creme vellutate, cioccolato finissimo.

Il risultato è un equilibrio perfetto tra classicità e creatività, pensato per chi desidera assaporare un Natale che profuma di autenticità e tradizione artigiana.