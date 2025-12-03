Semplice ed elegante: due rotoli di pasta sfoglia racchiudono un cuore cremoso al pistacchio.



Ingredienti

Due rotoli di pasta sfoglia formato rettangolare;

Un barattolo di Crema al pistacchio Pistì da 200 g

da 200 g Zucchero semolato q.b.

Un uovo

Granella di pistacchio q.b.

Procedimento

Srotolare il primo rettangolo di pasta sfoglia, spalmare bene su tutta la superficie la crema di pistacchio, ricoprire con il secondo rotolo facendo combaciare perfettamente. Con una rotella tagliare in orizzontale delle strisce di circa 1,5 cm ciascuna, arrotolare su se stesse in modo da formare un torciglione e adagiare su una teglia ricoperta con carta da forno. Con un pennellino spennellare con uovo e cospargere con zucchero semolato e quindi la granella. Infornare in forno preriscaldato a modalità ventilata a 180° per circa 20 minuti finché i torciglioni non risulteranno dorati, quindi sfornare e servire tiepidi, ma anche freddi sono buonissimi.