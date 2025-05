Durante Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha mandato in onda le immagini del diverbio che Chiara Ferragni ha avuto con un inviato del programma

Come riportato questa mattina, Chiara Ferragni ha avuto un diverbio con un giornalista di Pomeriggio 5, che sarebbe anche stato spintonato da alcuni uomini della sicurezza, e Myrta Merlino ha poi mandato in onda le immagini di quel momento.

Le immagini del diverbio tra Chiara Ferragni e il giornalista di Pomeriggio 5

La puntata odierna di Pomeriggio 5 si è chiusa con un momento particolarmente intenso. Myrta Merlino ha mostrato in esclusiva le immagini del diverbio avvenuto questa mattina tra Chiara Ferragni e un inviato del programma.

L’influencer è stata intercettata durante un evento promosso dal Codacons dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne. Il tentativo del giornalista di porle alcune domande, però, ha incontrato la sua netta opposizione.

Il giornalista Michel Dessì ha cercato di rivolgere a Ferragni delle domande in merito alle sue recenti attività sui social e ai progetti futuri. Tuttavia l’influencer si è rifiutata di commentare, dicendo che in quel momento era impegnata con un altro argomento e non avrebbe risposto a domande sul privato:

“Sai come sono gentile io quando ti rispondo alle domande. Però essere seguiti mentre stiamo parlando e dobbiamo dare delle risposte su un argomento preciso, non è professionale. Io vi rispetto tantissimo. Le cose a cui potevo rispondere, ho risposto. Non risponderò ad altro.“

Nel frattempo, la situazione è degenerata quando alcuni uomini della sicurezza, inizialmente scambiati per bodyguard personali di Chiara Ferragni, hanno avuto un contatto fisico con l’inviato, spintonandolo. Quest’ultimo ha subito lamentato l’episodio:

“Mettere le mani addosso mi sembra un po’ esagerato, da parte dei suoi bodyguard.”

Pronta la replica dell’influencer. Ferragni ha tenuto a precisare che le persone indicate dal giornalista non facessero parte del suo entourage, affermazione poi confermata dallo stesso giornalista, una volta appreso chi lavorasse davvero per l’imprenditrice.

Nonostante il clima teso, l’inviato ha provato a chiudere l’intervista con un’ultima domanda, toccando in un certo senso il tema per cui Chiara Ferragni si trovava presso l’Auditorium Parco della Musica a Roma questa mattina.

In particolare le ha chiesto un commento sulla percezione di alcuni utenti secondo cui la presenza di Ferragni all’evento potesse essere un tentativo di riabilitare la propria immagine.

“Non ho bisogno di ripulirmi l’immagine. I miei fatti parleranno per me sempre.“

Così ha chiuso lo scambio con il giornalista di Pomeriggio 5 Chiara Ferragni. Il servizio ha suscitato grande interesse e ha animato il dibattito in studio, tra gli ospiti e la stessa Myrta Merlino.