Nel corso di un evento promosso dal Codacons, Chiara Ferragni litiga con l’inviato di Pomeriggio Cinque: ecco cosa è accaduto tra i due.

Chiara Ferragni on fire

In queste ore a finire nuovamente al centro dell’attenzione mediatica è stata Chiara Ferragni. Questa mattina infatti la celebre imprenditrice digitale ha partecipato all’evento di presentazione del progetto “Oltre il silenzio”, promosso dal Codacons, dedicato alla violenza contro le donne. Subito dopo la conferenza, che si è svolta presso l’Auditorium Parco della Musica a Roma, l’influencer è stata intercettata da Michel Dessì, inviato di Pomeriggio Cinque, che ha provato a fare alcune domande alla Ferragni. Quando però il giornalista, come riporta Today, ha provato a chiedere a Chiara informazioni sulle sue società e sui suoi prossimi progetti, l’imprenditrice, circondata da uomini della sicurezza, ha fatto delle importanti precisazioni, affermando:

“Le novità belle che arriveranno nei prossimi mesi le comunicherò io, per questo non faccio interviste. Certe cose non le posso dire, di certe cose non posso parlare. Quando sarò libera di parlare, lo farò io. Saprete tutti quante le cose, non vi preoccupate”.

Ma non è finita qui. Negli stretti corridoi del teatro non sono mancati spintoni e a quel punto è partito un botta e risposta tra alcuni giornalisti e gli uomini della sicurezza. Chiara Ferragni così è nuovamente intervenuta e rivolgendosi a Michel Dessì ha aggiunto:

“Seguire le persone, quando stiamo parlando di un argomento così delicato, non è professionale. Lo sai come sono gentile io e come ti rispondo io. Io rispetto il vostro mestiere, non insegno niente a nessuno. Le cose a cui potevo rispondere ho risposto. Ti hanno messo le mani addosso? Non sono i miei bodyguard. Le persone che lavorano con me mai si permetterebbero di fare una cosa del genere”.

Il video della lite tra Chiara Ferragni e l’inviato di Pomeriggio Cinque nel mentre sta già facendo il giro del web e gli utenti stanno commentando l’accaduto.