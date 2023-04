NEWS

Andrea Sanna | 27 Aprile 2023

Tagliati i saluti di Pomeriggio 5

Tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, subito dopo la serie televisiva “Un altro domani”, va in onda Pomeriggio 5, condotto da Barbara d’Urso. Ieri, forse a causa di qualche problema tecnico, sono saltati i saluti finali. E tale episodio si è verificato nel già in un’altra occasione come vedremo. Ma partiamo per ordine.

Nella puntata di mercoledì 26 aprile di Pomeriggio 5 durante l’ultimo spaccato si è discusso dell’imminente incoronazione di re Carlo III. A seguire Barbara d’Urso ha dato la pubblicità, suggerendo ai telespettatori la presenza di due ospiti poco dopo. Momento che si sarebbe dovuto tenere quindi nel segmento finale del programma.

Dopo la réclame su Canale 5 non sono andati in onda gli ultimi minuti di Pomeriggio 5, in cui Barbara d’Urso avrebbe salutato gli ospiti in questione per poi dare appuntamento a oggi. Al posto del talk show la rete ha trasmesso il riassunto della prima puntata della fiction con Claudio Amendola, Il Patriarca. Una scelta inaspettata, dato che i primi due episodi sono andati in onda e domani 28 aprile verrà trasmesso il terzo appuntamento.

Pomeriggio 5 è una trasmissione che va in onda in diretta, mentre l’ultimo spazio dei saluti è registrato prima per lasciare spazio poi ai colleghi di Studio Aperto, che trasmettono dal medesimo studio, ma su Italia 1.

Questo taglio, come dicevamo, si è già verificato a Pomeriggio 5 appena sei giorni fa, quando Barbara d’Urso ha annunciato che avrebbe mostrato un video riassuntivo con i saluti degli affezionati telespettatori. Ma anche in questo caso non è mai stato mandato in onda.

Ieri è successo di nuovo. Pomeriggio 5 infatti ha tagliato i suoi saluti finali. Ma non ne sono ancora noti i motivi di questa scelta. Si tratterà quasi certamente di un caso dovuto a dei problemi tecnici. Barbara d’Urso infatti da grande professionista ci tiene spesso a sottolineare che la trasmissione è in diretta e che dunque possono capitare degli imprevisti. Come successo proprio ieri durante la diretta e magari questo taglio improvviso potrebbe dipendere da ciò.

Non è escluso che la stessa conduttrice di Pomeriggio 5 interverrà per chiarire cosa è successo.