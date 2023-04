NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Aprile 2023

X Factor

Arrivano le prime indiscrezioni su X Factor 2023

Mancano ancora alcuni mesi alla partenza di X Factor 2023, tuttavia come sappiamo la grande macchina del talent show è già in movimento. A partire da giugno infatti inizieranno ufficialmente i casting per la prossima edizione, e verranno registrate le puntate delle Audizioni, che andranno in onda come sempre su Sky a partire da settembre. Nonostante non ci siano ancora conferme in merito, in queste ore sul web stanno circolando alcune indiscrezioni circa la giuria e il conduttore del programma. A rivelare i primi dettagli è Il Messaggero, che fa sapere che Francesca Michielin, dopo il successo dello scorso anno, potrebbe tornare nuovamente a condurre la trasmissione. La cantautrice come sappiamo ha appena concluso il suo fortunato tour nei teatri italiani, e prima della leg estiva potrebbe dunque tornare a coprire il suo ruolo di presentatrice del talent show. Ma non solo.

Secondo quanto riporta la nota testata, Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico dovrebbero essere nuovamente confermati in qualità di giudici. Unico grande assente dovrebbe essere Rkomi, che avrebbe deciso di dedicarsi ad altri progetti. Ma chi dovrebbe prendere dunque il posto del cantante?

Secondo Il Messaggero, nella giuria di X Factor 2023 potrebbe esserci un ritorno storico. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Morgan! Come sappiamo l’artista per anni ha fatto parte del cast del talent show. Quest’anno così il cantante potrebbe tornare a sedere dietro il noto bancone, affiancando Fedez, Ambra e Dargen.

Attualmente tuttavia si tratta come sempre di indiscrezioni, e non ci sono ancora conferme in merito alla giuria della prossima edizione. Senza dubbio però a breve i canali ufficiali del programma sveleranno la verità e sapremo con certezza chi saranno i giudici del talent show. Non resta che attendere dunque per saperne di più. Continuate a seguirci per restare al passo con tutte le news sulla trasmissione.