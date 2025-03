Spunta in lizza il nome di un’amatissima presentatrice per la conduzione della nuova edizione di Pomeriggio Cinque

Stando alle voci di corridoio, a partire dalla prossima edizione un nuovo volto subentrerà a Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio Cinque. Poco fa così è spuntato in lizza il nome di un’amatissima presentatrice.

Le ultime news su Pomeriggio Cinque

Sono ormai trascorsi quasi due anni da quando Barbara d’Urso ha lasciato Pomeriggio Cinque. A quel punto il fortunato programma Mediaset, nato e cresciuto proprio con la conduttrice partenopea, è passato nelle mani di Myrta Merlino, che da un anno e mezzo a questa parte sta svolgendo un ottimo lavoro insieme alla sua squadra. Tuttavia si mormora che a partire da settembre le cose possano nuovamente cambiare. Stando a quanto è emerso infatti sembrerebbe che la presentatrice possa decidere di lasciare la trasmissione per dedicarsi ad altri progetti sempre in Mediaset.

Ma cosa accadrà dunque al contenitore pomeridiano? Secondo le ultime voci di corridoio il programma verrà affidato a un nuovo volto e solo in queste ore è stato fatto il nome di Veronica Gentili. Dopo essersi aggiudicata L’Isola dei Famosi infatti la giornalista potrebbe sostituire anche la Merlino e di certo questo per lei sarebbe un vero colpaccio. Poco fa però è spuntata una nuova indiscrezione, che sta già facendo discutere il web intero.

Stando a quanto riferisce Deianira Marzano, in lizza per la conduzione di Pomeriggio Cinque sarebbe spuntato anche un altro nome: quello di Serena Bortone. Secondo l’esperta di gossip infatti la celebre e amata presentatrice potrebbe presto arrivare in Mediaset e per lei ci sarebbe la possibilità di prendere in mano o le redini della trasmissione a oggi guidata dalla Merlino o addirittura di Mattino Cinque.

Attualmente però si tratta ancora di rumor e non è chiaro cosa accadrà a settembre. Di certo nei mesi a venire arriveranno news ufficiali da parte di Mediaset e sapremo con certezza cosa accadrà.