Una nuova linea di accessori maschili: ecco tutti i modelli dei portafogli a marchio AMEN, in vera pelle e pensati per ogni tipo di uomo

Un accessorio realizzato a mano con materiali di prima scelta. Confezionato dai nostri maestri pellettieri toscani per un finish in linea con la millenaria tradizione dell’artigianato Made in Italy.

Il tuo alleato SENZA TEMPO

Qualità, eleganza e stile: queste le caratteristiche che contraddistinguono la nuova Wallet Collection by AMEN, l’esclusiva linea premium dedicata alla piccola pelletteria da uomo.

Abbiamo pensato, disegnato e prodotto quattro diversi modelli di portafoglio, per consentire la libera espressione dell’uomo moderno facendo dialogare il linguaggio della moda e del design con quello dei materiali, ottenendo un prodotto di prima qualità interamente Made in Italy.

L’esclusiva Wallet Collection by AMEN è ideata sulle esigenze di un uomo dai gusti raffinati e discreti. Un uomo che ama distinguersi indossando un portafoglio in pelle rifinito nei minimi dettagli, prezioso e assolutamente originale.

Quattro diversi modelli pratici, sottili e minimali, disponibili in un design total black per sottolinearne la precisione delle cuciture, l’eleganza degli inserti e il pregio della pelle di vitello pieno fiore conciata dai nostri artigiani toscani.

EASY DESIGN

Discreto ed elegante, l’Easy Design della Wallet Collection by AMEN è disegnato per l’uomo che desidera indossare un porta-carte compatto e di classe. In cui riporre carte di credito, documenti e banconote. Perfetto per un uomo dinamico che può abbinarlo con stile a tutti i capi d’abbigliamento grazie alla texture liscia e l’elegante look total black.

METROPOLITAN DESIGN

Elegante, funzionale e compatto. Il Metropolitan Design è il portafoglio della Wallet Collection by Amen che più si adatta alle esigenze dell’uomo sempre in movimento. Un uomo che desidera un portacarte distintivo e originale da portare sempre con sé.

La morbida pelle di vitello pieno fiore gli conferisce un carattere minimale ed esclusivo. I numerosi inserti interni consentono invece un rapido accesso a carte di credito, banconote e documenti.

CLASSIC DESIGN

Con i suoi bordi a tagli vivo, le cuciture rifinite nei minimi dettagli e l’apertura a libro, Classic è il design evergreen della Wallet Collection by Amen.

Semplice ed elegante, si adatta alle esigenze di un uomo che apprezza uno stile più tradizionale, capace di lasciare ampio spazio a carte di credito, documenti e banconote restituendo il massimo comfort a chi lo indossa.

BUSINESSMAN DESIGN

Businessman è il design della nuova Wallet Collection by Amen che più di tutti si adatta alle esigenze dell’uomo d’affari.

Pratico e minimale, al suo interno possiede numerosi inserti per custodire carte di credito, banconote e documenti. La sua forma verticale, unita all’apertura a libro e alla meravigliosa texture della pelle di vitello pieno fiore lo rendono un capo esclusivo e funzionale, indispensabile e assolutamente elegante.

