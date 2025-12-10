Poste Italiane ha superato i 9.000 ATM Postamat in Italia, aumentando la sicurezza e la disponibilità dei servizi bancari e postali in tutto il Paese.

Postamat: Poste Italiane ha aumentato la sicurezza

Poste Italiane continua a espandere i suoi servizi sul territorio. Lo fa con un incremento significativo del numero di ATM Postamat, che hanno ora superato quota 9.000 unità in tutta Italia.

Questo segna un ulteriore passo verso una rete che copre anche i piccoli centri, dove la presenza di sportelli bancari è spesso scarsa. In poco meno di due anni, infatti, sono stati aggiunti circa 1.000 nuovi sportelli a testimonianza dell’impegno di Poste Italiane nel rafforzare la sua rete.

Con questo potenziamento, Poste Italiane riesce a contrastare parzialmente la desertificazione bancaria che ha ridotto significativamente il numero degli sportelli automatici bancari. Secondo i dati di Bankitalia, gli sportelli bancari sono diminuiti da oltre 40.000 nel 2018 a circa 36.500 nel 2024. Con una perdita di circa 4.000 sportelli. In questo scenario, la crescente diffusione degli ATM Postamat rappresenta una risposta concreta e innovativa alle necessità dei cittadini, offrendo un servizio sempre più evoluto e sicuro.

Gli ATM Postamat non sono solo sportelli per il prelievo di denaro, ma vere e proprie postazioni multifunzionali, dove è possibile eseguire operazioni come il pagamento delle utenze, le ricariche telefoniche, il pagamento dei bollettini di conto corrente postale e la ricarica delle carte Postepay. Inoltre, i nuovi ATM Postamat sono dotati di sistemi avanzati di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e tecnologie anti-skimming per prevenire la clonazione delle carte.

Questa rete, che ora include oltre 9.000 sportelli ATM e 12.800 uffici postali, si conferma la più grande rete fisica d’Italia, garantendo un’accessibilità mai vista prima. Poste Italiane ha così rafforzato il suo impegno nel garantire servizi di qualità e sicurezza a tutta la popolazione, continuando a essere un punto di riferimento nel panorama dei servizi bancari e postali in Italia.

