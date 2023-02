NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Febbraio 2023

Le ultime indiscrezioni sui Prelemi

Senza dubbio i Prelemi sono una delle coppie più amate e seguite sul web, e di certo in molti fanno il tifo per loro. Lo scorso lunedì sera però, nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 7, Giulia Salemi ha parlato di una crisi momentanea che sta vivendo insieme a Pierpaolo Pretelli. Queste le dichiarazioni dell’influencer in merito:

“Stiamo vivendo un momento di crisi che può succedere a tantissime coppie di 30 anni. Ma non sono volati piatti, non è in discussione l’amore, non ci sono di mezzo tradimenti o terze persone. Anzi, stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la nostra relazione. Io personalmente spero di poter trovare una soluzione. So che siamo una coppia nata sotto le telecamere e quindi è difficile la privacy, ma spero che questo accada”.

Nonostante la crisi confermata però i fan dei Prelemi possono stare sereni. Sebbene Giulia e Pierpaolo stiano vivendo un momento di difficoltà, la coppia non ha per niente gettato la spugna e sta cercando una svolta per trovare una via d’uscita da questa situazione. Sia la Salemi che Pretelli per altro conoscono bene Novella2000 ed entrambi sono in ottimi rapporti con il direttore Roberto Alessi, che oltretutto conosce da anni il loro agente Ricky Palazzolo, una delle persone più stimate del mondo dello spettacolo italiano.

Noi tutti dunque facciamo il tifo per questa bellissima coppia. Sia Giulia che Pierpaolo, oltre a essere due persone meravigliose, sono perfetti insieme, e nonostante la vita non sia sempre facile ci auguriamo che presto possano arrivare liete notizie. Da forti crisi infatti spesso nascono unioni ancora più forti, ed è quello che speriamo per la Salemi e per Pretelli. Auguri ragazzi!