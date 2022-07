Problemi per il calciatore della Premier League

Guai per un noto calciatore della Premier League. Secondo quanto si legge sul Telegraph infatti sembrerebbe che un noto giocatore di fama internazionale, la cui identità non è stata rivelata, sarebbe stato arrestato con l’accusa di stupro! Sempre stando al noto portale pare che il calciatore in questione sia stato accusato di ben tre episodi di violenza diversi. Tuttavia il Telegraph non fa il nome della persona coinvolta in questo scandalo. Pare però che lo sportivo abbia 29 anni e che dovrebbe partecipare alla Coppa del mondo che si svolgerà in Qatar a novembre.

Il calciatore, stando alle informazioni rivelate, sarebbe stato arresto lo scorso lunedì e dopo circa 30 ore sarebbe stato rilasciato su cauzione. A fornire altri dettagli è stato Scotland Yard, che ha svelato che l’arresto sarebbe avvenuto nel giorno in cui è stato denunciato il primo presunto stupro. A parlare sarebbe stata una donna sui 20 anni.

In seguito il calciatore della Premier League sarebbe stato accusato di altri due episodi di violenza da due ragazze tra i 20 e i 29 anni, e pare che i fatti sarebbero accaduti lo scorso anno tra i mesi di aprile e giugno. Sempre secondo quanto è emerso, pare che lo sportivo sia stato fermato dalle autorità nel quartiere Barnet, nella periferia settentrionale della città.

Attualmente non è chiaro se il calciatore in questione sarà escluso dalle partite estive che il club dovrà disputare prima dell’inizio del campionato. Tuttavia di certo nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori dettagli. Continuate a seguirci dunque per scoprire tutti gli sviluppi del caso.

