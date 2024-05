Annalisa sogna un duetto con Alessandra Amoroso ed Emma (e noi approviamo)

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 16 Maggio 2024

Annalisa

Con chi sogna di duettare Annalisa? Tra le due artiste con le quali le piacerebbe lavorare ci sono senza dubbio Alessandra Amoroso ed Emma Marrone. E potrebbe rivelarsi un duetto davvero esplosivo!

Annalisa sogna di duettare con Alessandra ed Emma

Appena due giorni fa Annalisa ha conquistato l’Arena di Verona con un fantastico concerto. Evento che replicherà ancora il 20 maggio, dunque tra pochi giorni, dove siamo certi ci riserverà delle grandi sorprese.

La Scarrone intanto nella prima data ha avuto il piacere di duettare con alcuni amici e colleghi del panorama musicale italiano. Con Elisa sulle note di Eppure Sentire, ma anche con Tananai nel pezzo Tango e con Giorgia su Come Saprei. E non è mancato anche un altro duetto molto desiderato: quello con Irama. Insieme hanno intonato La genesi del tuo colore.

Ma i duetti potrebbero non essere finiti, chissà! E a lasciarlo pensare è una risposta data dalla cantante. Annalisa ieri è stata una delle ospiti del Radio Italia Live, in diretta da Piazza Duomo a Milano. Nel backstage ha realizzato alcuni contenuti social per la pagina dell’emittente radiofonica. Su tutti il box delle domande riservato agli artisti che sono saliti sul palco. “Annalisa, con chi duetteresti?”, ha chiesto qualcuno decisamente curioso. E la risposta dell’artista non si è fatta attendere:

“Allora io devo dirti che se non sbaglio ci sono sia Emma che Alessandra, vero? Quindi sarebbe bello, come una volta…. Abbiamo già cantato insieme separatamente. Sarebbe bello cantare tutte e tre una volta”, ha detto Annalisa.

Nemmeno a dirlo le parole di Annalisa hanno fatto il giro del web e ora c’è chi sogna davvero di vederle cantare tutte e tre insieme sullo stesso palco. C’è chi spera di ritrovarle all’Arena di Verona tra pochi giorni e chi, invece, desidera una collaborazione tutta nuova magari su un brano inedito.

E chissà che queste richieste un giorno non possano essere accontentate. D’altronde Annalisa, così come le colleghe Alessandra Amoroso ed Emma, ci hanno sempre riservato delle grosse sorprese!