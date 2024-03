Elena Sofia Ricci si conferma ‘Luzzer’ e invita a votare Beatrice come vincitrice del GF (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 24 Marzo 2024

Grande Fratello

In queste ore Elena Sofia Ricci ha pubblicato un video sui propri profili social in cui la vediamo votare Beatrice Luzzi come vincitrice della finale del Grande Fratello.

Elena Sofia Ricci vota Beatrice Luzzi

Esattamente un mese fa Elena Sofia Ricci era stata ripresa mentre stava votando per fare diventare una finalista al Grande Fratello la collega Beatrice Luzzi. Il filmato era stato pubblicato sui propri social in maniera inaspettata e aveva piacevolmente sorpreso tutti i fan dell’attrice di Vivere.

A distanza di un giorno dalla finale del reality la Ricci è tornata a farsi riprendere mentre dà la sua opinione su Beatrice, spiegando perché è giusto consegnare nelle sua mani la vittoria:

“[…] Poi perché non parla male a sproposito, trova sempre il buono in ognuno. Dice sempre cose giuste e se qualcuno arriva dove arriva un motivo ci sarà. E questo vale per lei e per tutte le persone arrivate in finale. Lei lo riconosce, gli altri no e non mi piace”.

La voce fuori campo chiede a Elena Sofia Ricci se conosce Beatrice Luzzi, come in molti sostengono. Tuttavia, l’artista stessa smentisce e sostiene di non averla mai incontrata dal vivo: “No, no, non la conosco. La conosco perché l’ho vista come attrice, ma non l’ho mai conosciuta dal vivo“. Tuttavia è convinta che debba arrivare alla fine e chiudere le luci della casa.

Ascoltate le belle parole e la lucidità di Elena Sofia Ricci. Una donna colta che ha capito alla perfezione Beatrice Luzzi #Luzzers #GrandeFratello https://t.co/n6FblncukC — Stefy Piras (@StefyP26463208) March 24, 2024

Ormai è ufficiale, anche Elena Sofia Ricci è diventata una ‘Luzzer‘ e sosterrà fino alla fine Beatrice. La notizia ha fatto il giro del web e il video è diventato subito virale; vedremo adesso se anche il sostegno della collega riuscirà a garantire la sua vittoria oppure no. In molti sono certi che il duello finale coinvolgerà la Luzzi e Perla Vatiero, ma niente è ancora scritto.

Noi vi continueremo a tenere informati con tutti i vari sviluppi.