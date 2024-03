La finale del GF è alle porte: i figli di Beatrice lanciano un appello per far vincere la madre (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 25 Marzo 2024

Grande Fratello

Valentino ed Elia, i figli di Beatrice Luzzi, ha caricato un video sui social in cui invitano i fan a votare per far vincere la madre

In questo momento a Beatrice Luzzi, per vincere il Grande Fratello, serve tutto il sostegno possibile. Ecco perché i figli Valentino ed Elia hanno lanciato un appello sui social per tentare di raccogliere i voti necessari perché ciò accada.

L’appello dei figli di Beatrice Luzzi

Ormai siamo giunti alla fine di un percorso lungo sette mesi e a contendersi la vittoria nell’ultima puntata sono rimasti solo otto concorrenti. Tra questi c’è anche Beatrice Luzzi, che ha sempre ricevuto il sostegno dei propri fan in ogni nomination di cui è stata protagonista.

Molti utenti del web e alcuni colleghi la vorrebbero come vincitrice, come per esempio Elena Sofia Ricci. L’attrice, infatti, ha di recente condiviso un video in cui la vediamo mentre spiega le ragioni per le quali le persone dovrebbero votarla. Ad aggiungersi alla lista ci sono anche i figli, Elia e Valentino, che hanno pubblicato un filmato in cui lanciano un appello ai follower della madre. Il primo a parlare è il maggiore:

“Cari fan, prima di tutto vogliamo ringraziarvi. Avete abbracciato Beatrice dal primo giorno, l’avete protetta e incoraggiata. Con i vostri commenti, gli aerei e i voti ci avete fatto sentire più al sicuro”.

Successivamente anche Elia prende la parola e afferma che quella di oggi sarà la serata decisiva. Solo se tutti uniranno le forse Beatrice Luzzi avrà una possibilità di vittoria:

“Domani si decide tutto e sappiamo solo una cosa: se voteremo con il cuore sarà sempre un successo. La nostra e la vostra vittoria più grande. Forza, resistiamo e vinciamo”.

Ovviamente non sappiamo se tutto ciò avrà qualche effetto, anche perché sul web si pensa che la diretta rivale di Beatrice Luzzi al televoto sia Perla Vatiero. Anche questa gieffina ha un numero molto elevato di sostenitori quindi, nel caso in cui arrivassero entrambe ai colpi finali, sarà una lotta molto combattuta.

Vi diamo perciò appuntamento con la finale del Grande Fratello questa sera, dalle ore 21:35, solo su Canale 5. Ricordiamo, inoltre, che in streaming sarà possibile vederla o recuperarla tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.