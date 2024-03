Maddalena Corvaglia svela se è un uomo la causa del suo litigio con Elisabetta Canalis

Spettacolo

Andrea Sanna | 25 Marzo 2024

Elisabetta Canalis Maddalena Corvaglia

Il litigio tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia sarebbe stato causato da un uomo? C’è chi ha lanciato questa supposizione, ma in un’intervista a Il Messaggero la Corvaglia ha svelato come sono andate le cose.

Maddalena Corvaglia

Tra i tanti gossip del momento, ce n’è uno che di tanto in tanto torna a galla. Il Messaggero ha avuto modo di fare una chiacchierata con Maddalena Corvaglia, la quale è tornata sulla separazione dall’ex marito Stef Burns, storico chitarrista di Vasco Rossi. Ma non solo, perché c’è stato spazio per discutere anche dell’amicizia finita con Elisabetta Canalis. Le due erano inseparabili in passato, poi qualcosa sembra essersi rotto per sempre. E non hanno mai avuto modo di fare pace e chiarire le divergenze avute.

Durante il periodo complesso e delicato della fine del matrimonio con il musicista, Maddalena Corvaglia ha cercato di far leva sulle sue amiche. Ma tra loro nella lista non c’è Elisabetta Canalis. L’amicizia che tanto le aveva unite in passato si è sgretolata per sempre e i motivi di tale rottura ancora sembrano essere ignoti.

Qualcuno ha avanzato l’ipotesi che tale allontanamento sarebbe dovuto a un tradimento e di mezzo potrebbe magari esserci un uomo. La frattura insanabile, secondo i pettegolezzi, sarebbe data proprio da questa persona. Maddalena Corvaglia però ha assicurato che nulla di ciò corrisponde alla realtà, anzi. Tra le colonne de Il Messaggero ha ribadito, dopo averne già parlato di recente:

“Non voglio parlare di lei. Dico soltanto che non c’entrano gli uomini ma solo perché su questo tema ho letto di tutto. Non ho visto lui che bacia lei, che bacia lei, che bacia me eccetera eccetera. Altra domanda?”.

Maddalena Corvaglia ha quindi preferito tagliare corto e cambiare argomento, per quanto la stampa e alcuni fan siano curiosi di scoprire cos’è accaduto davvero tra lei ed Elisabetta Canalis. Probabilmente non lo sapremo mai, dunque fare congetture sarebbe come fare un buco nell’acqua, a meno che non saranno le stesse a parlarne pubblicamente un giorno. Chissà!